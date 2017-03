Assaig general per a l'evacuació monclovita de Rajoy

260x366 Pedro Antonio Sánchez, president de Múrcia / MARCIAL GUILLÉN / EFE Pedro Antonio Sánchez, president de Múrcia / MARCIAL GUILLÉN / EFE

No seré pas jo qui subestimi la capacitat resistent de Mariano Rajoy, però la fragilitat de la seva majoria parlamentària probablement derivi en una legislatura curta. I Ciutadans és qui té més interès a dinamitar-la, per allò de presentar-se a les noves eleccions no com a socis còmplices del gürtelisme popular sinó com a agents provocadors del canvi. Dit això, la crisi murciana –aguantar en el càrrec un president autonòmic imputat– difícilment serà més que un assaig del que ha de venir. Però ens serveix als soferts lectors de diaris per veure que també la premsa mostra quines estratègies seguirà quan vingui el dia D.

Mirem 'La Razón'. El 3 de març el titular era: “Rivera trenca a Múrcia i busca una pinça anti-PP al Congrés” (o sigui, la trencadissa recau sobre C’s, no pas sobre el PP per aguantar un sospitós de corrupció). El dia següent ho reforçava amb una oportuna enquesta de NC Report on –sorpresa!– al partit de Rajoy li anava bé: “El PP treu rèdit al pacte: rep de C’s el doble de vots dels que cedeix”. (Aquesta bona gent de NC Report són els Usain Bolt de la demoscòpia. L’endemà d’un fet ja han tingut temps de plantejar el qüestionari, realitzar les enquestes, analitzar les dades i enviar-ho al diari perquè sigui publicat. Si segueixen amb aquesta eficiència, algun dia publicaran una enquesta abans que s’esdevingui la notícia sobre la qual sondejar.) Diumenge treien el sant Cristo gros: “Rajoy no tem Rivera: 'Si volen trencar, que ho facin ells'”. El subtítol era una delícia: “No entrarà en l’enfrontament públic amb el seu soci”. Deixant de banda que el titular entrava de ple en l’enfrontament públic, és cert que el plasmàtic president espanyol no té necessitat de rebaixar-se a entrar en aquest fangar. Ja té mitjans prou afins perquè li facin la feina.