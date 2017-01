Atresmedia fitxa Manolo Lama per copresentar un concurs

Quatre mesos després de la seva polèmica sortida de Deportes Cuatro, Manolo Lama ja té un nou projecte televisiu. El periodista ha fitxat pel grup Atresmedia per presentar, al costat d’ Arturo Valls, el concurs Ninja Warrior, un format originari del Japó que ha aconseguit un gran èxit en països com el Regne Unit, Alemanya, França, Suècia, Dinamarca i, especialment, els Estats Units, on la cadena NBC ja n’ha emès vuit temporades, les últimes de les quals s’han situat, de mitjana, per sobre dels sis milions d’espectadors.

El concurs, produït per Globomedia, buscarà “els atletes més complets” a través de “proves de gran dificultat i extrema duresa, destresa, força, coordinació i velocitat”, diu Atresmedia, que encara no ha fixat data per a l’estrena del programa ni ha anunciat per quin canal té previst emetre’l. De moment s’han iniciat les proves de selecció de concursants en diverses ciutats de l’Estat, entre les quals Barcelona.

Pel que fa als presentadors, Valls s’encarregarà pròpiament de conduir el programa, mentre que Lama hi aportarà els comentaris tècnics.