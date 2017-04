Atresmedia celebra el 30è aniversari dels Simpson

Avui fa 30 anys que la televisió americana emetia el primer programa d’aquesta peculiar família de Springfield, i per això Atresmedia ha declarat el 19 d’abril com el Dia Mundial dels Simpson. Per retre homenatge a un dels programes que més temps ha estat a la seva graella, Antena 3 i Neox han preparat una programació especial i, fins i tot, un concurs.

Neox emetrà des de les 9.30 h fins a les 22.30 la Maratón Simpsoniana: 30 años en 30 capítulos, en què ha seleccionat els millors capítols de la família groga, i a Antena 3, de 14.00 h a 15.00 h, es podran veure els dos episodis més aplaudits pels fans al llarg de la història: El gesto de disgusto i El juego de la silla.

A més a més, Atresmedia proposa un hashtag per seguir la celebració a totes les xarxes socials, #TheSimpsonsDay, i també llança un concurs juntament amb la cadena Fox anomenat Elige a tu personaje favorito. Tothom qui hi participi entrarà al sorteig d’un lot de DVD amb la sèrie completa, de la qual Antena 3 ha emès més de 600 episodis durant els últims 23 anys.