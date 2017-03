Atresmedia rescata el mític ‘Homo zapping’ d’El Terrat

El programa de paròdies Homo zapping, que va triomfar entre el 2003 i el 2007, tindrà una nova oportunitat. Atresmedia prepara la resurrecció d’un format que va posar en marxa El Terrat i que ara la productora adaptarà als nous temps. De fet, el mític espai ja va treure el cap de nou al canal Neox, amb un especial d’abans de les campanades que va ser un èxit -tenint en compte les audiències habituals del canal- en registrar un 4% de quota de pantalla (en una nit de màxima continuïtat). Aleshores es van poder veure paròdies de Las Campos o del programa Mujeres y hombres y viceversa.

La cadena no ha aclarit a quin dels seus canals oferirà els nous episodis, però sí que s’ha confirmat que no es tracta d’un programa ocasional sinó que l’encàrrec és per a una temporada completa. La data prevista d’estrena és a l’estiu.

Tot i que alguns famosos van protestar per les seves paròdies, durant la seva emissió original, Homo zapping va rebre quatre premis com a millor espai d’entreteniment televisiu: un Ondas (2004), un TP (2005), un ATV de l’Acadèmia de la Televisió (2005) i un Zapping (2005).