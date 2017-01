260x366 Audiències creatives a 'La Razón' per salvar Antena 3 Audiències creatives a 'La Razón' per salvar Antena 3

Titular de 'La Razón': “Antena 3 pren la corona a Telecinco”. La cadena del logotip taronja, aquest desembre ha guanyat efectivament la del logotip cian. El problema és que en el còmput de l'any –que és la dada que té més rellevància– Mediaset s'ha imposat clarament. Ho fa tant amb el seu primer canal, Telecinco –amb més avantatge respecte a Antena 3 que el 2015–, com en el còmput global de grup. Cap d'aquestes dades apareixia a la informació, ni que fos enterrada en l'últim paràgraf. Això sí, un dels titolets interiors de la notícia diu: “Canvi de cicle”. Ho fa a partir d'un mes en què ha guanyat el primer canal d'Atresmedia, després de 27 mesos consecutius que s'havia de conformar amb la segona plaça. De moral no li'n falta. El diari pertany al mateix grup editorial que Antena 3, per si això dona una pista.

Una mala elecció

Jo entenc que 'treballadores sexuals' pot resultar un sintagma massa llarg com per col·locar-lo en un titular. Però si la paraula 'prostitutes' no hi cap, aleshores potser has de trobar una altra manera d'explicar-ho. Ho dic pel titular d''El Punt Avui': “Evacuen 120 meuques i 20 clients per un foc al Paradise”. 'Meuca' és una paraula encunyada a principis del segle XX, d'origen onomatopeic: es refereix a l'ocell nocturn els crits del qual recorden els meus dels gats. És una paraula popular i amb càrrega pejorativa, que no hauria d'aparèixer en un titular informatiu.

Originals

Repetir portada de la competència és com coincidir en una boda amb el mateix vestit: un moment d'encongiment i desmai. 'Mundo Deportivo', aquest dimarts: “Arriben els reis”, sobre foto de Suárez, Neymar i Messi. I a l''Sport'? “Ja venen els Reis”. Molt original. Però, com deien als dibuixos, "No se vayan todavía, ¡aún hay más!" Portada de 'Mundo Deportivo' aquest dimecres: “Messi, queda't!”. Portada d''Sport': “Messi, queda't!”. Fa falta més fons d'armari.