Augmenten fins a 5 les víctimes mortals per l'atac a Westminster i 4 claus del dia

1.

Cinc morts i diversos ferits en un atac a l'exterior del Parlament britànic. May fa una crida a tornar a la normalitat per no cedir a l'odi ni al terror.

2.

El Suprem inhabilita Homs i complica el recurs de Mas. El tribunal calca la sentència del TSJC i força el diputat, que lluitarà fins al final, a entregar l’acta.

3.

Llum verda als pressupostos del referèndum. La CUP i Junts pel Sí aproven la disposició addicional 31 que compromet el Govern a fer un procés referendari aquest 2017 tot i l'advertiment dels lletrats que es contradiu el TC.

4.

Rajoy es vanta de repetir inversió en el corredor mediterrani. Mas insta el govern espanyol a fer la seva oferta per al referèndum

5.

El referèndum infantil d’on va sorgir el Teo. El nen pèl-roig creat per Asun Esteban i Carlota Goyta compleix 40 anys.