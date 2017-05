Aziz Ansari segueix buscant a ‘Master of none’

Després de quasi un any i mig d’espera, Netflix estrena demà la segona temporada de Master of none, la comèdia -o, més aviat, la dramèdia- semiautobiogràfica d’Aziz Ansari, en què es posa en la pell del seu alter ego, Dev Shah, un jove actor el gran èxit del qual ha sigut... un anunci televisiu de iogurts.

La segona temporada, que també té 10 episodis, reprèn l’acció on es va acabar la primera: el Dev marxa a Itàlia després d’un desengany amorós per complir el seu somni d’aprendre a cuinar pasta com un xef. El primer episodi, gravat íntegrament en blanc i negre, és un dels molts homenatges cinematogràfics que omplen la segona temporada de Master of none : en aquest cas, és a El lladre de bicicletes de Vittorio de Sica, però en comptes d’una bicicleta el Dev busca el seu mòbil per les strade enrajolades. Aquesta premissa lliga molt amb el fil conductor de Master of none : la recerca constant però vana.

L’ alter ego d’Ansari busca omplir el buit existencial que sent, però només ho pot fer amb el menjar, un altre tema recurrent a la sèrie. El Dev s’angoixa davant la pressió d’escollir l’opció més correcta en una època en què la tecnologia permet una infinitat d’opcions: amb aplis que busquen des dels millors tacos de la ciutat fins a la parella ideal. I, sobretot, el protagonista busca la identitat pròpia, especialment perquè és fill d’immigrants en una societat multicultural com és Nova York. Master of none mai ha amagat que tracta els principals conflictes amb què es troben Ansari i Alan Yang, els dos creadors i guionistes de la sèrie. De fet, a l’episodi Parents, que va ser premiat amb un Emmy al millor guió en una comèdia, els pares del Dev són interpretats pels pares d’Ansari, fet que encara trenca més la quarta paret amb què juga la sèrie constantment. En aquest capítol es retrata la bretxa cultural i generacional que separa pares i fills, quan els pares van emigrar als Estats Units perquè els fills tinguessin més oportunitats, i ara aquests no saben què fer amb totes aquestes opcions.

Aquesta barreja entre realitat i ficció, que ha fet que la sèrie tingui tant d’èxit, és també el motiu pel qual la pausa entre les dues temporades ha sigut més llarga; com explicava Yang en una entrevista al Hollywood Reporter, no volien repetir els mateixos temes ni que tota la sèrie acabés sent una llarga prolongació dels mateixos temes i recursos. “Si s’escrigués una paròdia de la primera temporada es podria fer que el Dev camina pel carrer, s’adona d’algun problema, el comenta amb els seus amics i al final de l’episodi té un 2% més de consciència de la realitat -feia broma Yang-, i no volíem seguir aquesta fórmula de manera exacta”.

El que sí que seguirà la segona temporada serà el format dels episodis monotemàtics, gairebé vinyetes, que va caracteritzar la primera.

Ansari, desconegut però familiar

L’actor es va consolidar globalment amb Master of none, però els seus antecedents en el món de l’espectacle demostren que no va aparèixer de la nit al dia. A la comèdia política Parks and recreation va interpretar durant les set temporades Tom Havenford, un jove emprenedor i una mica egocèntric que compartia despatx amb la protagonista, Leslie Knope (Amy Poehler).

A més, també té dos monòlegs gravats a Netflix en format de comedy specials, Buried aliv ei un especial a Madison Square, on ja parla d’alguns dels temes puntals de Master of none,com el menjar, la immigració o les relacions personals. Ansari també ha fet cameos puntuals en sèries com Scrubs o Reno 911!