BTV és ara Betevé, el nou mitjà transmèdia de Barcelona

BTV ja no es diu BTV. Des d’ahir, la televisió local de Barcelona s’anomena Betevé, un nom que es pronuncia igual però que li permet deslligar-se, visualment, dels dos elements que fins ara formaven part de la seva sigla. “La B ens marcava la territorialitat i TV la tecnologia. Però si anem cap a una plataforma transmèdia, la televisió no ens pot marcar. I, d’altra banda, la vinculació cultural amb Barcelona traspassa els límits de la ciutat: hem de ser capaços d’apel·lar als que no són barcelonins, als que són de fora però viuen a la ciutat, als que hi vivien però ja han marxat... La proximitat no té per què acabar en els límits del municipi”, reflexiona el director de Betevé, Sergi Vicente, en declaracions a l’ARA.

“Betevé representa tots aquells que, d’una manera o d’una altra, mantenim un lligam amb la ciutat”, explica la cadena, que es defineix com “el mitjà de proximitat cultural de Barcelona”. Aquesta voluntat de transformar els mitjans locals barcelonins en una plataforma multimèdia i amb vocació de traspassar els límits estrictes de la ciutat era l’essència del projecte que Vicente va dibuixar quan va ser nomenat director de BTV, ara fa dos anys. La nova marca -que serà la mateixa per a la televisió, la ràdio i la web- permetrà, segons ell, fer visible de cara enfora el canvi “de dinàmiques i d’estructura interna” que la cadena ha experimentat des de llavors. El redisseny és obra de Folch Studio, que va guanyar un concurs al qual es van presentar 52 projectes diferents, i s’acompanya també d’una nova identitat sonora creada pel compositor barceloní Nil Ciuró.

L’estrena de la nova marca arriba acompanyada d’una voluntat d’aproximar-se més a les persones: per als elements de continuïtat s’utilitzaran imatges de la vida quotidiana de tots els barris de la ciutat, amb la voluntat de “posar la mirada no en la Barcelona dels monuments sinó en la dels petits racons”, explica Vicente. En aquest sentit, Betevé donarà molta rellevància a la interacció amb l’audiència, i per identificar els espais de participació s’ha recuperat un element històric de la imatge visual de BTV: l’ull que acompanyava un dels primers logotips de la cadena.

“No reneguem de la televisió, que ningú ens malinterpreti, però si no evoluciones la realitat et passa al davant, i això no ens ho podíem permetre”, assenyala el director. Per aquest motiu considera que era necessari abandonar una imatge de marca que datava del 2005 i crear-ne una de més coherent amb la nova línia que han adoptat els mitjans locals de Barcelona. El canvi també ha inclòs una renovació profunda de la web, entre altres coses per fer-la responsiva, és a dir, adaptable a qualsevol dispositiu. D’aquesta manera, Vicente confia retrobar-se amb el públic més jove, que és un dels grans punts dèbils de Betevé: un 48,5% dels barcelonins d’entre 16 i 44 anys no coneix la cadena o no la veu.

Sexe, llibres i Sergi Vicente

La graella de Betevé incorporarà nous espais durant els pròxims dies. Aquest divendres a les 22.45 arrenca Oh my goig, un programa sobre educació sexual orientat als adolescents, i dilluns a les 22.20 s’estrena Rius de tinta, un format sobre llibres presentat per David Guzman amb presència a la televisió i a la ràdio i vinculat a clubs de lectura.

“Ens servirà de referent per explicar què volem quan demanem projectes transmèdia”, diu Sergi Vicente. Una altra novetat fa referència precisament al director, que es farà càrrec de Terrícoles els divendres. Serà la seva primera aparició en pantalla des que va deixar la corresponsalia de TV3 a la Xina, a finals del 2014.