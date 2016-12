Ball, humor i 'playbacks' per acomiadar l’any

Per a l’última nit de l’any, les cadenes han preparat tot un seguit de programes especials amb música, ball i humor. TV3 dirà adéu al 2016 i donarà la benvinguda al 2017 amb Playcracks, una gala encapçalada per Bruno Oro que acollirà les actuacions de les cares més conegudes de la cadena. Tomàs Molina, Helena Garcia Melero, Ivana Miño i Òscar Dalmau són alguns dels presentadors que apareixeran a Playcracks. Al punt de la mitjanit, el programa farà una aturada per retransmetre les campanades, que aniran a càrrec dels actors de Merlí Carlos Cuevas i Elisabet Casanovas.

La 1 opta per acabar l’any amb l’humor de José Mota, que protagonitzarà el programa Operación: And the andarán. L’humorista es posarà a la pell dels principals líders polítics en un especial que simularà la seva desaparició en una illa deserta. La presentadora Anne Igartiburu i els membres del jurat de MasterChef Jordi Cruz i Pepe Rodríguez conduiran les campanades i donaran pas a l’espai musical ¡Feliz 2017!, que comptarà amb les actuacions de prop de 40 artistes d’arreu d’Espanya. Eva González i Santiago Segura estaran al capdavant del programa, en què participaran David Bisbal, Chenoa, Ruth Lorenzo i David Bustamante, entre d’altres.

La música també serà la protagonista d’Antena 3 durant les primeres hores del 2017. La cadena oferirà un recopilatori d’actuacions musicals d’artistes nacionals i internacionals. Abans de les campanades, Antena 3 ha programat La vuelta al año en un zapping, que recollirà les diferents tradicions de Cap d’Any a la resta del món. Cristina Pedroche i Alberto Chicote retransmetran les campanades a Antena 3, mentre que Frank Blanco i Irene Junquera ho faran a La Sexta. El canal secundari d’Atresmedia tancarà el 2016 amb un especial d’ El club de la comedia que s’allargarà fins després de la mitjanit.

Pel que fa a Telecinco, la cadena aplicarà la fórmula d’altres anys i emetrà l’especial La noche en Paz 2016. Especial Nochevieja. Conduït per Paz Padilla i Joaquín Prat, el programa tindrà convidats com Tamara Gorro, Martin Mester i Kiko Hernández i s’acabarà a la matinada. A la mitjanit, Lara Álvarez i Carlos Sobera donaran la benvinguda al 2017 amb la retransmissió de les campanades per a Telecinco i Cuatro, que acomiadarà el 2016 amb un especial de First dates.