Baralla de pati d'escola o assumpte de primer nivell?

'El Mundo' obre portada amb “Un sector de la Policia implica el rei Joan Carles en el cas Pujol”. El quid de l’assumpte és que el comissari Villarejo assegurava en unes notes internes que el CNI havia ofert ajuda a l’expresident català a canvi que aquest no revelés que el rei emèrit tenia diners en un compte suís relacionat amb la trama Gürtel. Embolica que fa fort, oi? Doncs potser no tant. Resulta que el jutge, segons admet la crònica del diari, “considera que la Policia no acredita com cal l’origen de la seva informació”. I, més endavant, explica que “la Fiscalia Anticorrupció dona suport al magistrat i diu que són obertament ‘sospitoses’ les fonts policials”. Vaja, que es passa mitja crònica tirant aigua al vi del seu titular i desacreditant el sector de la Policia a qui han concedit el títol de portada. Baralla de pati d’escola. O de partida de mus: resulta que el CNI, que habitualment calla, s’ha referit a aquest joc per titllar de falsedats les polèmiques notes internes policials.

En tot cas, sobrevenen dues preguntes. El titular diu que impliquen el rei “en el cas Pujol”. No deu ser més aviat en la trama Gürtel? I, sobretot, si l’acusació té un mínim crèdit per merèixer una portada de diari, ¿no hauria d’investigar algú si efectivament el rei Joan Carles té diners en tèrbols comptes suïssos? Perquè això del rei emèrit comença a ser una cosa (amb perdó) bàrbara.

Postreciclatge

¿Han vist aquests dies per les xarxes una portada com la que il·lustra aquest 'Pareu màquines'? ¿Deien que era una imatge brutal per denunciar la política aïllacionista de Trump amb els immigrants? Doncs bé, tot plegat és digne de Rappel perquè el que s’ha fet circular com a actual és, en realitat, una primera pàgina del febrer de 2015. El postreciclatge és un cosí germà de la postveritat.