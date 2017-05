'¡Barato, barato!', clama 'La Razón' per la picossada basca

260x366 razon 4 maig 2017 razon 4 maig 2017

La banca sempre guanya. I, després de la banca, els bascos: 'esto es asín', des de la màxima estima per a aquesta nació. I l’únic magre consol que ens queda aquí és veure discrepar la premsa del Gran Madrid sobre com s'ha d'encarar l’assumpte de cara al seu públic de la capital. L’'Abc', per exemple, es llevava victimista: “Cinc vots que valen 4.000 milions”: hi pesa més el queixal arrencat que l’afinitat al PP. En canvi, ‘La Razón’ cridava ‘¡barato, barato!’ i titulava: “El PNB va negociar els 1.400 milions dels pressupostos sense parlar d’autogovern ni de presos d’ETA”. Una ganga, oi? La diferència entre xifres s’explica perquè el diari de Francisco Marhuenda només compta el que es tornarà retroactivament, però hi ha una rebaixa de la quota de 500 milions d’euros –endevinin qui l’acabarà pagant– en els pròxims anys. Aquesta portada de ‘La Razón’, a més, contesta la de l’‘Abc’ del dia anterior, que ja remugava preventivament: “El PNB exigeix a Rajoy més autogovern econòmic”. Ara resulta que no, que no n’han parlat d’autogovern: només s’enduen el xec que el fa possible.

Per molt que ‘La Razón’ intenti posar-hi pomada, només cal veure el quiosc al País Basc per veure que el pessic és substanciós: “El PNB aconsegueix un acord milionari a canvi de sostenir Rajoy” (‘Correo’), “El PNB arrenca a Rajoy un acord sense precedents per donar suport als pressupostos” (‘El Diario Vasco’) o “El PNB segella amb Rajoy un acord històric basat en beneficis objectius per a Euskadi” (‘Deia’).

El 27 d’abril la portada de l’‘Abc’ es dedicava a una entrevista amb Íñigo de la Serna, ministre de Foment. El titular era: “No es detraurà un sol euro per a altres regions en favor de Catalunya”. Evidentment. Calia fer guardiola. I, en tot cas, el missatge del govern central –o centralíssim– és cristal·lí.