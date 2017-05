La Barcelona de ‘Vida privada’ pren forma a Ponent

Silenci: es roda. Així comença a enregistrar-se una de les escenes que formaran part de la minisèrie de TV3 Vida privada, dirigida per l’actriu i directora Sílvia Munt, en la qual apareix una de les filles de la família Lloberola, interpretada per l’actriu Diana Gómez. Part d’aquest film s’ha gravat en escenaris de Ponent: la setmana passada es van rodar escenes a les cases Duran i Dalmases de Cervera; dimarts i dimecres es va gravar a Lleida, i ahir l’equip de la minisèrie es va traslladar al castell de Montcortès de Segarra, on avui es donarà per acabat un rodatge que va arrencar el 21 d’abril.

“Han sigut cinc setmanes molt intenses perquè és com rodar dues pel·lícules de 80 minuts en una i el pressupost fa que s’hagi d’intensificar el rodatge i les hores de gravació”, explica a l’ARA una Sílvia Munt esgotada però contenta amb el resultat de la feina que s’ha fet fins ara. “Estic satisfeta perquè crec que hi ha un nivell actoral i tècnic molt bo i ens han sortit unes escenes fantàstiques. A més, estem aconseguint el que volíem des d’un principi, que és reinterpretar la novel·la de Josep Maria de Sagarra”, afirma Munt.

La directora catalana buscava cases modernistes a Lleida on no s’haguessin fet canvis ni intervencions, i va trobar una joia al carrer Major de la ciutat, en ple eix comercial. L’immoble, que acull algunes escenes de la minisèrie, és un edifici l’interior del qual es va reformar per últim cop el 1914. “Pràcticament no hem hagut de tocar res d’attrezzo, ja que la propietària el tenia impecable”, explica Oriol Maymó, un dels productors del film. “El que sí que hem fet és omplir l’habitatge de mobles i decoració, com si tingués vida, ja que fins ara estava tancat i feia molts anys que no hi vivia ningú”, afegeix. A canvi, però, l’equip de rodatge ha hagut de patir el clima extrem lleidatà a l’interior d’un pis sense ventilació. Els responsables de producció s’han encarregat que tant els actors com l’equip tècnic poguessin menjar al carrer, perquè dins del pis s’han superat els 35 graus de temperatura.

Un clàssic català

Francesc Garrido ( Sé quién eres, El tiempo entre costuras ), Àgata Roca (T de Teatre) i Diana Gómez ( El crac, Águila Roja ) són alguns dels actors que s’han posat a les ordres de Sílvia Munt, que des de fa anys ha deixat de banda el món de la interpretació per dedicar-se de ple a la direcció. “Aquesta és la catorzena obra que dirigeixo entre curts, documentals i TV movie s. Fer una minisèrie no és gaire diferent de rodar una pel·lícula, però ho hem hagut de fer en només cinc setmanes”, explica la cineasta.

La història de Vida privada comprèn tres generacions de la vida d’una família en un període clau de la història catalana contemporània. La novel·la de Sagarra, publicada el 1932, es considera una de les obres més representatives de la societat barcelonina de finals dels anys 20 i constitueix el màxim exponent del “retrat humà” amb el qual l’autor va voler mostrar la decadència de l’aristocràcia barcelonina al voltant de l’any 1930, en un moment políticament convuls per l’ensorrament de la dictadura de Primo de Rivera i la proclamació de la Segona República. En aquest context, el marquès de Sitjar i de Vallromana, Tomàs de Lloberola, veu com el seu món comença a ensorrar-se i, incapaç d’adaptar-se als nous temps, cau en la ruïna.

Munt afirma que la història que explica la novel·la és cíclica i que es repeteix en el temps: “ Vida privada ens permet mostrar la immoralitat d’uns personatges que volen continuar vivint en un món en què la vida era plaer i no calia fer res per viure, però aquest dolce far niente se’ls acaba. Al segon capítol, i ja en plena República, es constata que el que té menys escrúpols és el que acaba guanyant la partida. Sembla que la gent no n’aprèn i tornem a repetir els mateixos errors”, reflexiona la directora.

Tot i que la trama transcorre a Barcelona, l’equip de la minisèrie va optar per no rodar a la capital catalana, principalment per motius logístics i pressupostaris. En comptes d’això s’ha recreat digitalment la ciutat, tal com era a principis del segle passat, als estudis Magical Media de Lleida. En aquestes mateixes instal·lacions es farà també part del procés de muntatge de la cinta, que es preveu que duri uns tres mesos. Segons Munt, la previsió és que els dos capítols de la producció estiguin totalment acabats entre el novembre i el desembre. TV3 encara no ha posat data a l’estrena de la minisèrie, que en qualsevol cas no veurà la llum, com a mínim, fins a principis de l’any que ve.

Vida privada, que té un pressupost d’uns dos milions d’euros, és una coproducció de TV3 i la productora Oberon, amb la participació del departament de Cultura i del Centre Experimental de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals de Catalunya (CECAAC).