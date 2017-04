BeMad fa debutar un espai de confessions sexuals anònimes

El canal BeMad estrena avui Hackers del sexo, un nou programa que s’endinsa en la vida sexual de joves anònims. Es tracta d'un format nascut a Mtmad, la plataforma de continguts digitals de Mediaset, que ara fa el salt a la televisió.

El programa es presenta com un espai on els joves puguin parlar de manera anònima i sense tabús sobre temes referents al sexe, amb el seu propi llenguatge i amb complicitat i naturalitat. El programa també està dirigit a un públic adult, ja que els permet veure com la generació posterior a la seva, els anomenats nadius digitals, afronten el tema de la sexualitat i com, per exemple, utilitzen aplicacions i xarxes socials per buscar parella o tenir relacions íntimes.

A més de les experiències sexuals, Hackers del sexo també es fixa en els complexos, les mesures de protecció o els diferents tipus de sexualitat.