Bertín Osborne: "Qui pensi que sóc masclista és un imbècil o no em coneix"

Està indisposat i li demana al cap de premsa que cancel·li algun compromís de la tarda. En canvi, insisteix que fem l’entrevista i que em prengui el temps que necessiti. Aquesta capacitat de crear calidesa a l’instant explica, crec, part del seu èxit.





Ja ho havia fet en el disc anterior i m'agrada molt. Tocar amb una 'big band' és brutal. I, en viu, surt una cosa espectacular. Així que a l'estudi volíem capturar això i vam fer només dues preses de totes les cançons.Hahaha... no, al Sónar, no. Però encara falta la música que més m'agrada. Perquè, abans de convertir-me en un professional, jo feia música country. Alguna cançó he gravat, però no discos sencers. Abans de baixar, a l'habitació, escoltava Blake Shelton, per posar un exemple.Abans sí, però ara no, tio... Ara ja no canto a la dutxa. Mai. Deu ser que amb tanta actuació he perdut el costum de fer-ho a casa...Les dones ens marquen la vida des que naixem, començant per la mare, que m'ha fet feliç sempre. Però també fan patir. En conjunt... potser m'han fet més vegades feliç que miserable.Jo he procurat fer-les felices, una altra cosa és que ho hagi aconseguit.I jo sempre dic el mateix: qui pensi que sóc masclista és un imbècil o no em coneix.Perquè és un estereotip. Tinc aquesta creu, ves...! Els moderns, entre cometes, diuen que sóc de dretes, homòfob i masclista. Dec tenir aquest 'karma', però no sóc, probablement, cap de les tres coses. Tot comença fa 35 anys, saps? Osborne i d'Andalusia... doncs he de ser un 'señorito' de Jerez. Va, home: si fa dues generacions que no existeixen! Però rodant, rodant, com l'acudit de la bola de neu, et van convertint en de tot. Però a mi ja m'és igual. Me'n ric.No hi ha gaire guió. Tinc la sort de no ser periodista. És a dir, no tinc l'obligació de fer cert tipus de preguntes que puguin incomodar. Que és la vostra feina, però no la meva. A mi m'agrada que els que vénen a casa estiguin bé i vulguin tornar. No li poso el dit a l'ull a ningú. Fem una xerrada, parlem de tot, em prenc tres copes i m'agafo un pet simpàtic. I el convidat també. Tot flueix de manera normal i natural. I m'expliquen més coses de les que explicarien als periodistes.Com que vaig tenir Alejandro Sanz, Antonio Banderas i Iker Casillas per separat, i van estar a gust, ara n'he pogut fer un amb els tres junts. I ens ve a cuinar José Andrés, l'americà. Una entrevista que m'ha fet molta il·lusió és amb el Xavier Sardà, que no havia conegut personalment encara. I va fer un programa fantàstic, amb Boris Izaguirre fent una aparició sonada. Un altre programa és Rappel, que és un geni, i la gent no el coneix. I algun polític: José Bono, Albert Rivera...Jo encantat, esclar que sí. Si jo ho entenc tot... A mi em sorprenen les xarxes, quan em diuen fatxa. Si sóc el més liberal del món! Tot es pot parlar.Uns em van contractar i els altres no. En uns moments en què necessitava treballar, Intereconomía em va fer un contracte important. Els únics. Allà vaig tornar a seguir el ritme televisiu. I, per cert, mai, mai, van dir-me com havia de fer les coses. Zero, res.Sí, el Julio... Jo no hi he tingut cap problema. Venia cada dia a veure com em trobava... També és cert que no feia línia editorial, sinó programes amb nens i coses així.Un cop vaig passar un cap de setmana a casa de Frank Sinatra perquè era amic del seu gendre. I em va dir: treballa com si no t'importés no treballar. No és fàcil, però he intentat seguir aquesta norma. La gent pot dir: “Eh, aquest és un dropo que no fot ni brot”. Sé que transmeto que no doblego l'esquena. Però el cert és que no paro de pencar.