Bette Davis i Joan Crawford es veuen les cares a ‘Feud’

“Darrere la rivalitat entre la Bette Davis i la Joan Crawford no hi havia odi. Hi havia dolor”, sentencia amb elegància Olivia de Havilland, interpretada per Catherine Zeta-Jones. La seva frase dona el tret de sortida a Feud, una sèrie de vuit episodis que explora la famosa enemistat entre les dues actrius i que s’estrena dilluns a la HBO. El guionista, director i productor Ryan Murphy firma la ficció, que trasllada l’espectador fins al món de l’espectacle dels anys 60 a través de la relació entre Davis, encarnada per Susan Sarandon, i Crawford, a qui dona vida Jessica Lange, durant el rodatge de la pel·lícula Qué fue de Baby Jane?

El glamur i l’ostentació són omnipresents a Feud, que contrasta la fama i la riquesa de les dues actrius amb la seva lluita per recuperar el protagonisme a Hollywood. La sèrie segueix els esforços de Crawford per reprendre la seva carrera artística “amb un bon guió” i explica com va convèncer el director de cinema Robert Aldrich (Alfred Molina) per posar en marxa una pel·lícula de terror. L’admiració i el respecte professional xocaran amb les mentides, la vanitat i les traïcions en un entorn que està plagat de personatges misògins i egoistes, com és el cas del magnat cinematogràfic Jack Warner (Stanley Tucci). En aquest context, Feud no només se centra en les diferències entre Crawford i Davis, sinó que també relata com van intentar vèncer el sexisme que imperava al sector. Així mateix, la sèrie plasma com queden apartades de Hollywood perquè ja no són joves i la força de voluntat de totes dues per seguir treballant malgrat aquests obstacles. El repartiment de Feud compta amb Jackie Hoffman, Judy Davis, Alison Wright i Kiernan Shipka. A més, Dominic Burgess, Sarah Paulson i Kathy Bates hi apareixeran com a estrelles convidades.

Murphy ja té experiència a l’hora de transformar en sèries fets o històries del passat. Ho va fer l’any passat amb American crime story: the people v. O.J. Simpson, que va guanyar dos Globus d’Or i cinc premis Emmy. Com en el cas d’American crime story, Feud és una sèrie antològica però, a diferència de la primera, centrarà cada temporada en l’enemistat entre persones conegudes. La segona entrega de la sèrie, prevista per al 2018, relatarà el distanciament i el divorci del príncep Carles i de Lady Di.

Altres sèries amb les rivalitats com a motor

Reinas

L’enemistat entre Maria Estuard i Elisabet I és el nucli d’aquesta sèrie històrica de Televisió Espanyola protagonitzada per Olivia Chenery i Rebecca Scott.

Unreal

La gravació d’un reality show serveix d’escenari per a l’enfrontament entre dues productores de televisió tossudes i ambicioses. La sèrie ressegueix la seva relació, que oscil·la entre l’odi profund i la complicitat professional.

Billions

Paul Giamatti i Damian Lewis interpreten dos taurons de Wall Street que es volen enfonsar mútuament. La seva enemistat, farcida d’agressivitat i testosterona, traurà el pitjor d’ells mateixos i farà trontollar les seves carreres.