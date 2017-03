Polèmica per la supressió d’‘El penalti’ a Radio Marca

El programa El penalti deixarà d’emetre’s a Radio Marca. La decisió s’ha pres de manera fulminant i, segons Miguel Ángel Ruiz -responsable d’aquest espai dedicat al Barça-, es tracta d’una represàlia pel fet d’haver enviat un burofax a la Federació Espanyola (RFEF) en què sol·licitava que els tornejos de la Copa del Rei Alfons XIII celebrats entre el 1903 i el 1909 siguin declarats no oficials, ja que estaven organitzats pel Reial Madrid. D’aquesta manera, es demana que la primera Copa del Rei que computi en els recomptes històrics sigui la del 1910. El burofax, que es va enviar el 23 de febrer, està firmat per Ruiz i Quim Molins, del grup Un Crit Valent. Entre els arguments que exposen hi ha el fet que no es va validar la Lliga del 1937 celebrada a la zona no sublevada, durant la Guerra Civil, i que aleshores va guanyar el FC Barcelona. El programa El penalti es podrà seguir veient a Esplugues TV, en la seva emissió habitual, cada dilluns de deu a onze de la nit, i a partir del 10 de març la versió radiofònica trobarà aixopluc a Ràdio Estel, també en el mateix horari, entre deu i onze de la nit.