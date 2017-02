‘Big little lies’ escampa la seva teranyina de secrets

Darrere les platges paradisíaques i les postes de sol de la badia de Monterrey, al nord de Califòrnia, s’hi oculta una llarga ombra d’odi disfressada d’hipocresia social. Tres dones mouen els fils d’aquesta teranyina d’enemistats i falses aparences que exerceix d’eix vertebral del nou drama de la HBO, ' Big little lies'. Al nucli hi ha la Madeleine ( Reese Witherspoon), una mestressa de casa tossuda i xafardera que combina la cura dels seus fills amb les manipulacions per remenar les cireres de la petita comunitat on viu.

La seva mà dreta és la Celeste ( Nicole Kidman), una exadvocada amb un matrimoni aparentment perfecte i dos fills bessons. La Jane ( Shailene Woodley), una mare soltera que s’acaba d’instal·lar al poble i que amaga un passat fosc, actua com la tercera pota de la sèrie, que s’estrena aquest dilluns a la plataforma de vídeo en streaming. Dirigida pel cineasta Jean-Marc Vallée (director de la pel·lícula Dallas Buyer’s Club ), Big little lies es basa en un bestseller homònim de Liane Moriarty que explora els clarobscurs de les relacions entre persones amb un alt nivell econòmic.

El fil conductor de la sèrie és un assassinat que té lloc durant una festa de recaptació de fons d’una escola de primària. El crim apareix al primer episodi com un flashforward i queda lligat, indirectament, a les vides de les tres protagonistes. De fet, la producció combina les històries principals amb els interrogatoris policials a la gent del poble. Mentre aquesta trama criminal va destapant detalls del cas amb comptagotes (caldrà esperar uns quants episodis per saber qui ha estat assassinat), la sèrie relata com es teixeix el vincle que uneix les tres protagonistes i també perfila les seves preocupacions. La gelosia corseca la Madeleine, que sent una ràbia profunda cap a la Bonnie ( Zoe Kravitz), una instructora de ioga que s’ha convertit en la nova i jove dona del seu exmarit ( James Tupper). La mestressa de casa també ha d’assumir que els seus fills es fan grans i gestionar els conflictes amb l’Abigail ( Kathryn Newton), la seva filla adolescent que no vol anar a la universitat.

En paral·lel, la Celeste ha de bregar per esvair les males veus que critiquen que el seu marit ( Alexander Skarsgård) sigui més jove que ella i, alhora, ha d’enfrontar-se a la violència i la dominació d’ell que emergeix quan ningú els observa. Els problemes també persegueixen la Jane, que el primer dia d’escola veurà com el seu fill és acusat d’escanyar una companya de classe i la mare de la nena ( Laura Dern) farà mans i mànigues perquè la comunitat se li giri en contra. Al llarg de set capítols dotats d’una tensió omnipresent, Big little lies desxifra els secrets de les tres dones, que tenen coses a amagar sobre la nit de l’assassinat. Al marge de la intriga, la sèrie també aborda com les protagonistes fan front als seus conflictes personals, com ara la falta de comunicació amb els fills i els problemes matrimonials. Aquesta part més quotidiana de la ficció utilitza les vivències de les protagonistes per dibuixar amb una mirada crítica les fissures socials de les altes esferes.

Nova comèdia de Judd Apatow a la HBO

A més de Big little lies, la HBO també acull avui l’estrena de ' Crashing', una comèdia produïda per Judd Apatow (responsable de ' Togetherness', ' Girls' i ' Love', entre altres produccions) i Pete Holmes. La sèrie s’inspira en les experiències personals de Holmes i explica les peripècies d’un aspirant a còmic que se’n va a viure a Nova York després de descobrir que la seva dona li és infidel.

A la ciutat nord-americana, el protagonista perseguirà el somni de convertir-se en còmic professional. Ho farà acompanyat d’altres còmics com Artie Lange, Sarah Silverman i T.J. Miller. Aquests i altres professionals li ensenyaran trucs de l’ofici i li explicaran com s’ha de moure en aquest entorn per triomfar. A través de les aventures del Pete, Crashing retrata amablement el món de la comèdia nord-americana i compta amb un ampli ventall d’estrelles del sector convidades.