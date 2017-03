Ana Boadas, Sandra Sabatés i Bibiana Ballbè faran un programa a TV3

TV3 prepara un nou programa nocturn que estarà conduït per un trio de presentadores: Ana Boadas, Sandra Sabatés i Bibiana Ballbè. De moment, la cadena n'ha avançat molt pocs detalls, i es limita a dir que el format "promet connectar amb els espectadors per fer-los riure, divertir-los i acompanyar-los amb la millor música i els convidats més interessants del moment". El programa s'estrenarà "molt aviat".

Aquest projecte suposarà el debut a la televisió pública catalana de Sandra Sabatés, que actualment presenta 'El intermedio' al costat d' El Gran Wyoming. La periodista granollerina desenvolupa aquesta tasca des del 2012, però anteriorment ja estava vinculada a La Sexta, on havia presentat l'espai d'esports dels informatius.

Sabatés és la tercera presentadora catalana que TV3 fitxa a cadenes estatals aquesta temporada, després d'haver incorporat Ares Teixidó –presentadora del concurs 'Tot o res'– i Anna Simon, que va tornar a la televisió catalana per fer-se càrrec de la quarta temporada de l''Oh happy day' set anys després d'haver fet el salt a les cadenes estatals.

Per la seva banda, Ana Boadas es posarà per primer cop al capdavant d'un programa d'emissió regular. La col·laboradora de 'Divendres' ja ha presentat anteriorment alguns espais de TV3, però sempre han estat programes puntuals: l'any 2015 es va fer càrrec de 'La Marató' al costat de Toni Cruanyes, i també ha presentat les campanades, la catifa vermella dels Premis Gaudí o, més recentment, 'La nit de Merlí'.

Per últim, Bibiana Ballbè torna a la cadena pública tres anys després del seu últim projecte al 33, 'Caràcter'. Abans hi havia presentat formats com 'Silenci?' o 'Bestiari il·lustrat'.