Brussel·les demana l'expulsió d'un milió d'immigrants sense papers i quatre claus del dia

Brussel·les demana l'expulsió d'un milió d'immigrants sense papers. La Comissió Europea pressiona els països comunitaris perquè endureixin les mesures amb més deportacions i ampliant les detencions fins a 18 mesos.

Barcelona promou una campanya sobre el dret a l’avortament entre els joves. Un 80% de les barcelonines en desconeixen els terminis i que és gratuït i lliure.

Millet es planteja confessar però el fiscal en té prou amb Montull. L'exnúmero dos del Palau i la filla intenten rebaixar també la xifra de l'espoli que els atribueixen amb noves proves.

El Mobile dels rècords. La cita del mòbil tanca les portes amb 108.000 visitants, un 7% més que l’última edició.

El Govern proposa triplicar l’impost als actius improductius. Les empreses que operin a Catalunya però no hi tinguin la seu no hauran de pagar el tribut.