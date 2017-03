El CAC defensa el comentari d'Empar Moliner al 'Catalunya migdia' sobre la detenció de l'alcaldessa de Berga

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) considera que Empar Moliner "no va vulnerar la normativa" quan va dir que l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, va ser detinguda "per raons polítiques" a la seva secció 'La dèria de l'Empar Moliner', que forma part del programa 'Catalunya migdia' de Catalunya Ràdio.

La secció polèmica es va emetre el 4 de novembre, coincidint amb la detenció de Venturós, i aquell mateix dia el CAC "va iniciar l'actuació d'ofici", per bé que cinc dies més tard el Consell va rebre una queixa per part del president del Grup de Periodistes Pi i Margall, Sergio Fidalgo, en què denunciava la "manca de veracitat" del comentari i "l'absència de pluralisme polític" en un mitjà públic com Catalunya Ràdio.

El CAC argumenta que 'La dèria de l'Empar Moliner' és una secció d'opinió –encara que formi part d'un espai informatiu– i que, a més, Moliner és una "col·laboradora" del 'Catalunya migdia', tot i que participi "en totes les edicions de la tertúlia d’aquest programa". Tot i així, la mateixa emissora la presenta com a conductora de l'espai, juntament amb Òscar Fernàndez, que es fa càrrec de la primera hora –informativa– i segueix present durant la tertúlia de la segona hora, en què cedeix el protagonisme a Moliner.

Segons el CAC, "les expressions que realitza Moliner queden vinculades a l'exercici del seu dret a la llibertat d'expressió", i no al "d'informació", i cita una sentència del Tribunal Suprem de 27 de desembre de 2013 que explicita que " la veracitat només és objecte d’examen en els supòsits en els quals la llibertat de informació està afectada, ja que no és element que hagi de ser valorat en la llibertat d’opinió".

Amb tot, el CAC adverteix la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que "pot resultar inadequada" l'emissió per Catalunya Informació –una emissora purament informativa– de la segona hora del 'Catalunya migdia', que està formada per una tertúlia en què no s'ofereix informació, sinó opinions. Així mateix, l'organisme recorda que "també en l’àmbit de l’opinió, cal tenir especial cura en l’equilibri i diversificació de veus".

L'acord ha rebut el vot favorable de tres dels sis consellers del CAC, i ha quedat aprovat gràcies al vot de qualitat del president, Roger Loppacher. Els altres tres consellers – Daniel Sirera, Carme Figueras i Eva Parera– han emès un vot particular en què argumenten que Moliner sí que va "vulnerar la normativa audiovisual i el Llibre d'estil de la CCMA", ja que "menteix" quan assegura que el motiu de la detenció de Venturós va ser "penjar una estelada al balcó de l'Ajuntament. "La realitat és que va ser detinguda per no haver-se personat al jutjat arran de dos requeriments per un presumpte delicte electoral", afegeixen els consellers.

Segons ells, la presentadora hauria hagut d' informar "sobre fets verídics i no tergiversats, encara que emeti la seva opinió", perquè "és una col·laboradora fixa que exerceix de copresentadora del programa i no una tertuliana i, per tant, està sotmesa al principi de veracitat".