La CBS prepara una nova versió de ‘Los hombres de Harrelson’

Roda el món i torna al Born. La cadena ABC va emetre, als anys setanta, una sèrie amb el nom de S.W.A.T., coneguda a Espanya com a Los hombres de Harrelson. L’any 2003, en plena era de revivals, Colin Farrell va protagonitzar una adaptació al cinema d’aquell univers, acompanyat de LLCool J, Samuel L. Jackson i Michelle Rodrguez. I ara, en un moviment simètric, toca adaptar aquella pel·lícula altra vegada a una sèrie: la cadena CBS prepara el pilot de S.W.A.T. a partir d’aquella versió del 2003.

El responsable d’aquest reboot és Shawn Ryan, guionista i productor conegut per haver creat sèries com The shield o Timeless. La direcció del pilot s’ha encarregat a Justin Lin, responsable de les últimes pel·lícules de la saga Fast & Furious. La sèrie, com ja passava amb els seus dos precedents, explica la història d’un agent de policia a qui recluten per a un cos d’elit que ha de resoldre els crims més difícils que assolen Los Angeles.