LA CCMA proposarà la creació d’un canal de televisió compartit entre el País Valencià, les Illes Balears i Catalunya

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals proposarà la creació d'un canal de televisió compartit entre el País Valencià, les Illes Balears i Catalunya. Així ho anunciat avui el conseller de la CCMA Brauli Duart, que ha explicat que la idea es crear un espai comú en el qual s’emetran continguts produïts per les tres televisions de parla catalana i que es difondrà per internet. Properament, la CCMA farà arribar la iniciativa a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) i a IB3.

Segons ha explicat Duart, la iniciativa hauria de ser conjunta a l’aplicació d’una reciprocitat plena de cadascuna de les televisions en la resta dels territoris amb els que comparteixen llengua, història i cultura. El conseller ha fet aquestes declaracions en el marc de la taula rodona organitzada per la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC) aquesta tarda, al Col·legi de Periodistes de Barcelona, sobre la “reciprocitat plena i el Consell de l’Espai de Comunicació en Català”.

Un dels aspectes que fan possible que es creiï aquest canal és que, segons Duart, ara es donen les circumstàncies polítiques que han de permetre anar “molt més enllà”, amb “informatius que abasten tot el territori, col·laboracions internacionals i cobertures” conjuntes. El conseller ha afegit que les formules que es trobin dependran de “la voluntat que hi hagi per part de valencians i illencs; per part nostra hi és tota”.

El conseller de la CCMA ha remarcat la necessitat que aquesta col·laboració es faci “des del respecte més absolut a les realitats catalana, valenciana i balear i des de la plena igualtat de totes les parts”, cosa que considera que no sempre s'ha aconseguit. A més, ha afegit que "aquesta vegada la reciprocitat ha de ser plena i sobretot consensuada entre els tres governs" per garantir que es consolidi.