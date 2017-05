Un nou canal de televisió en català i compartit entre Balears i Catalunya

Un nou canal en català, amb emissions via internet i amb continguts compartits entre les televisions públiques de les Illes Balears i Catalunya. Això és el que es va anunciar el passat dijous a la conferència organitzada a Barcelona per la Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC) per debatre sobre la creació d'un consell audiovisual conjunt i la "reciprocitat plena" de les televisions cap a la resta dels territoris.

A banda del director general d'IB3, Andreu Manresa, hi van assistir el conseller de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Brauli Duart, l'exmembre del consell assessor de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Rafael Xambó i el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Josep Puigbert. La idea és que la iniciativa també compti amb la nova televisió pública del País Valencià una vegada estigui en marxa.

Amb ganes d'avançar cap aquest espai comunicatiu comú! La televisió per internet no té fronteres. Una anàlisi interessant d la situació. pic.twitter.com/KRQnPAJs5f — Marta Fuxà (@FuxaMarta) 25 de mayo de 2017

Un dels aspectes que fan possible que es creï aquest canal és que, segons Duart, ara es donen les circumstàncies polítiques que han de permetre anar “molt més enllà”, amb “informatius que abasten tot el territori, col·laboracions internacionals i cobertures” conjuntes. El conseller ha afegit que les fórmules que es trobin dependran de “la voluntat que hi hagi per part de valencians i illencs; per part nostra hi és tota”.

El conseller de la CCMA ha remarcat la necessitat que aquesta col·laboració es faci “des del respecte més absolut a les realitats catalana, valenciana i balear i des de la plena igualtat de totes les parts”, cosa que considera que no sempre s'ha aconseguit. A més, ha afegit que "aquesta vegada la reciprocitat ha de ser plena i, sobretot, consensuada entre els tres governs" per garantir que es consolidi.