La CCMA vol negociar amb l'oposició les conseqüències de la reprovació de Sanchis com a director de TV3

El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) demanarà una reunió amb els presidents dels grups parlamentaris per debatre la reprovació de Vicent Sanchis com a director de TV3 aprovada per l'oposició en bloc la setmana passada. La cúpula directiva dels mitjans públics busca així “ conjugar el criteri expressat pel Parlament de Catalunya amb el compliment del que estableix el procediment legal vigent per al nomenament del personal directiu de la Corporació”. Aquest procediment implica que designar un director de mitjà és potestat d'aquest Consell de Govern, que l'ha d'aprovar per una majoria de dos terços. Dels sis consellers que formen aquest òrgan, Sanchis va rebre el vot positiu dels tres proposats per Convergència i Unió, i el de la consellera d'Esquerra. El conseller a proposta pel PSC es va abstenir i el del PP hi va votar en contra.

En un comunicat fet públic per la CCMA, es recorda que el procediment “està vigent des del 2007” i que “s’ha emprat, sense cap qüestionament, en l'elecció dels darrers vuit directors de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio per part del Consell de Govern”.