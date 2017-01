La CCMA tanca el 2016 sense pèrdues

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha acabat l’any 2016 sense dèficit. La presidenta en funcions de l’ens públic, Núria Llorach, ha avançat aquest divendres al Parlament que el tancament provisional de l’exercici indica que s’assolirà l’equilibri pressupostari, i que per tant el 2017 començarà “sense cap peatge”.

L’any 2015, la Corporació ja tenia previst tancar sense pèrdues, però la sentència que va obligar a retornar als treballadors el 5% del sou que se’ls havia retallat va comportar unes despeses imprevistes que van generar, al final de l’any, un dèficit de 9,4 milions d’euros, que la llei obligava a eixugar durant l’exercici 2016. “Cobrir aquest dèficit va suposar començar l’any amb molta contenció en les partides de continguts audiovisuals, però gràcies a una aportació extraordinària de 14 milions d’euros per part del Govern s’ha pogut afrontar aquest pagament sense afectar els continguts”, ha assenyalat Llorach.

Per a aquest any no està previst que l’executiu incrementi la seva aportació als mitjans públics. El projecte de pressupostos del Govern preveu destinar a la CCMA 231 milions d’euros, una xifra molt semblant a la dels últims anys i que, per tant, desoeix la petició –reiterada aquest divendres– del director de TV3, Jaume Peral, d’incrementar aquesta partida en 19 milions per poder dissenyar una graella competitiva.

Malgrat aquesta reivindicació, Llorach ha revelat durant la seva compareixença a la comissió de control a la CCMA que la proposta de contracte programa que la Corporació ha fet arribar al Govern dona per bona la xifra pressupostada i fixa en 231 milions l’aportació pública per a aquest any. El document, això sí, preveu incrementar la quantitat en un 7% anual durant el seu període de vigència, és a dir, fins al 2020.

Encara en l’àmbit pressupostari Núria Llorach ha explicat que el pla d’acomiadament col·lectiu iniciat el 2013 i que es va donar per acabat el 31 de desembre ha permès a la Corporació estalviar 16.349.000 euros. Arran d’aquest procés han marxat 265 treballadors: dels més grans de 61 anys, 202 van acceptar les condicions per marxar i 16 més van optar per continuar treballant. Les altres 63 baixes són de persones més joves que van acollir-s’hi voluntàriament.

Suport al ‘Jo pregunto’

Un dels protagonistes de la sessió d’aquest divendres ha estat el programa 'Jo pregunto', en què un grup de ciutadans van entrevistar Carles Puigdemont. Tot i el malestar que el PDECat havia mostrat respecte als perfils d’algunes de les persones que hi van participar, avui Junts pel Sí ha valorat positivament el programa, igual que el PSC i el PP. Jaume Peral ha destacat que es tracta d’un format “molt potent, absolutament encertat” i que va ser un “èxit d’audiència”, i ha assegurat que s’està estudiant “quins elements de millora” s’hi poden introduir de cara a possibles noves emissions, tot i que no ha garantit la continuïtat del format.

Mentrestant, Llorach ha anunciat que la Corporació treballa en “una nova sèrie de programes que permeti als grups parlamentaris fer arribar els seus posicionaments” a l’audiència, sense donar-ne més detalls.