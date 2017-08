CCOO critica que TVE amagués Puigdemont i Colau durant el minut de silenci

La secció sindical de Comissions Obreres a Radiotelevisió Espanyola Catalunya considera que el director de TVE, Eladio Jareño, i el de RTVE a Catalunya, Carles González, "no són dignes dels càrrecs que ocupen". Ho ha denunciat en un comunicat en què critiquen la "manipulació" que la televisió pública va fer durant la cobertura del minut de silenci que es va guardar divendres a la plaça Catalunya de Barcelona amb motiu dels atemptats del dia abans.

A la transmissió de TVE, tan el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van quedar fora del pla, on sí que apareixien el rei Felip VI, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. En canvi, diu el comunicat, per al senyal internacional, produït també per TVE, es va escollir "un pla més obert" en què també hi apareixen Puigdemont i Colau.

"La intenció d'amagar el màxim responsable del govern de Catalunya i l'alcaldessa de la ciutat és clara, l'objectiu és absurd", lamenta CCOO, que considera que aquest acte de "manipulació informativa amb una finalitat ideològica parla per si mateix de la qualitat humana i professional" de Jareño i González.

El comunicat també explica que, després que la seva realització fos criticada a les xarxes socials, el director de RTVE a Catalunya va fer un tuit en què mostrava altres plans que s'havien emès i on es veien totes les personalitats presents a l'acte.

Periodisme és no mentir pic.twitter.com/UcXAEs75bf — Carles González (@carlesgonzalezg) 18 d’agost de 2017

CCOO, però, subratlla que "la imatge que més dura durant tot l'acte és la que censura Puigdemont i Colau", i que les que mostra González a la seva piulada "amb prou feines van durar uns segons".