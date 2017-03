CSQP proposarà reprovar Vicent Sanchis com a director de TV3

El grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot demanarà la reprovació de Vicent Sanchis com a director de TV3 en el ple del Parlament previst per a la setmana que ve. La cambra haurà de debatre i votar una moció que insta el consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a replantejar-se el nomenament de Sanchis i a "considerar altres candidatures" per al càrrec.

L'oposició critica el nomenament de Vicent SanchisA més, el text presentat per CSQP també reclama la dimissió de Núria Llorach com a vicepresidenta –i presidenta en funcions– de la CCMA.

Sanchis va ser nomenat director de TV3 el 13 de març, en substitució de Jaume Peral.