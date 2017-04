260x366 Cadascú és amo de la seva imatge... o no (i 2) Cadascú és amo de la seva imatge... o no (i 2)

Els devia d'ahir una història que demostra com de traïdores poden ser les fotografies d'entrevistes. La revista 'GQ' entrevistava Owen Jones, un columnista del 'Guardian' que s'autodefineix com a socialista i passa per ser un dels intel·lectuals de capçalera de la cúpula actual del partit laborista. A l'altra banda hi tenia Alastair Campbell, antic 'spin doctor' de Tony Blair. La proposta tenia grapa, però Jones dubtava si participar-hi o no perquè, segons ha explicat, els més esquerranosos el consideren “un pseudo-Blair arribista de dretes, semilacai dels 'tories'”. L'entrevista va anar (relativament) bé i, en el moment de fer les fotos, 'GQ' –que passa per ser una revista estilosa– va suggerir que Jones vestís algunes peces de roba que havien portat per a la sessió. “La moda, com pot donar testimoni qualsevol que m'hagi vist per televisió, no és per res la meva prioritat”, ironitzava, i recordava que, de fet, la mateixa revista 'GQ' l'havia col·locat a la posició número 9 d'un rànquing d' homes més mal vestits del Regne Unit. Així que, allà tenim el benintencionat Jones posant-se la jaqueta proveïda per la publicació, “per allò de no semblar una diva”.

No va ser fins que va aparèixer la revista que Jones va descobrir que l'ínclita jaqueta costava 1.275 euros. A cimentar aquest coneixement hi van ajudar els amables trols de Twitter, que el van fregir a comentaris irònics sobre la seva militància a l'esquerra tot vestint jaquetes prohibitives. Missió acomplerta, clixé reforçat.

Com a entrevistador, he assistit a uns quants estira-i-arronses entre famosos i fotògrafs. Però pagaria per haver vist el moment en què la bona gent d''El País' va convèncer Núria de Gispert perquè es vestís de fada, vareta inclosa. Jo diria que no hi ha perill que, amb els temps que corren, l'hi proposin a Carme Forcadell.