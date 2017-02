Calaix de sastre tecnològic

Robot de fregar iRobot Braava Jet

Les Roomba de l’empresa nord-americana iRobot han donat nom a una categoria d’aparells, els aspiradors robòtics -denominació inexacta: el que fan sobretot és escombrar, si bé és veritat que aspiren la brutícia que recullen-, que s’han fet força populars. En moltes cases ja deixem la Roomba netejant mentre som fora. Però com sap qualsevol lector que no tingui servei domèstic, per deixar ben net el terra no n’hi ha prou amb escombrar-lo: també cal fregar-lo de tant en tant.

La Braava Jet d’iRobot automatitza aquesta operació: esquivant obstacles, va explorant metòdicament habitacions de fins a 25 metres quadrats amb paviment sense desnivells -rajoles i fusta, però no catifes- i escopint aigua del petit dipòsit interior amb el pulveritzador frontal, i frega la superfície que acaba de mullar passant-hi per sobre amb la mopa intercanviable que porta a la part de sota. La Braava Jet admet quatre tipus de mopa: una (dues unitats costen 20 €) és de roba i es pot rentar per reutilitzar-la; en canvi, les altres tres (11 € cada paquet de 10) són de cel·lulosa d’un sol ús: dues venen pretractades amb líquid netejador per fregar amb aigua i l’aparell fa una o tres passades per la zona humida, segons el grau de brutícia; la tercera serveix per escombrar en sec. La Braava Jet (249 €) és més petita i silenciosa que la Roomba, però quan es queda sense bateria cal extreure-la per recarregar-la en un endoll. Si bé no és programable, es pot controlar des del telèfon mòbil amb una aplicació.

'Smartphone' Samsung Galaxy A5 (2017)

540x306 El Samsung Galaxy A5 / SAMSUNG El Samsung Galaxy A5 / SAMSUNG

Després d’ensopegar amb el Galaxy Note 7, Samsung ha endarrerit la presentació del Galaxy S8 fins després del Mobile World Congress, però no es queda quieta. La primera proposta de la marca coreana per aquest any és el Galaxy A5 2017, un smartphone Android de gamma mitjana que a primer cop d’ull podríem confondre amb el Galaxy S7, el model emblemàtic de l’any passat: és igual de prim, només un 5% més voluminós i pesa gairebé el mateix.

La pantalla Super AMOLED té resolució 1080p, menys que la de l’S7, però es veu molt bé i també pot mostrar alertes i l’hora sense encendre l’aparell. La càmera principal no té píxels dobles com la de l’S7, però en porta 16 milions i capta unes imatges molt dignes, sobretot amb poca llum. La càmera frontal també és de 16 megapíxels, per als addictes a les autofotos. L’A5 té funció de càrrega ràpida de bateria com l’S7, però a diferència d’aquest no es pot carregar sense fils. En canvi, sí que comparteix amb el model de gamma alta la possibilitat d’ampliar els 32 GB de capacitat interna amb una targeta de fins a 256 GB, el desbloqueig amb l’empremta dactilar i la resistència IP68 a l’aigua i la pols. En les meves proves, l’A5 ha demostrat ser un 20% menys ràpid que l’S7, però no oblidem que costa un 40% menys: 429 €. Tot i el preu, la bateria li dura un 18% més. I porta ràdio FM!

Teclat Logitech Create per iPad Pro

540x306 El teclat Logitech Create / LOGITECH El teclat Logitech Create / LOGITECH

El meu MacBook Air del 2010 és a les acaballes: algunes aplicacions funcionen amb una lentitud insuportable, gairebé no em queda espai d’emmagatzematge i la bateria amb prou feines aguanta un parell d’hores. Mentre decideixo si el poso al dia o el canvio per un de nou, darrerament vaig pel món treballant amb un iPad Pro de 9,7 polzades. No m’interpretin malament: segueixo creient que els sistemes operatius de les tauletes no permeten considerar-les substitutes d’un ordinador portàtil. Però per escriure, llegir, navegar, gravar entrevistes, gestionar el correu, escoltar música i veure vídeos ja fa el fet.

Això sí, li he hagut d’afegir un teclat físic. La primera opció, l’Smart Keyboard d’Apple (169 €), no em feia el pes perquè les tecles no estan il·luminades i plegat només protegeix la pantalla de l’iPad, però no la part del darrere. El Logitech Create (139 €) resol tots dos inconvenients: gràcies a les seves tecles amb llum puc escriure en la penombra de les sales de conferències, i la seva carcassa robusta protegeix tota la tauleta. Com el teclat d’Apple, es connecta a la tauleta amb un connector magnètic que també l’alimenta, sense haver de carregar bateries, canviar piles o configurar el Bluetooth. Fins i tot afegeix una fila superior de tecles de funció per no haver de tocar tant la pantalla de l’iPad, i disposa d’espai per guardar el llapis Apple Pencil. Ara bé, no tot és positiu en el Create: pesa gairebé tant com el mateix iPad i fer servir la tauleta en mode tàctil sense separar-la del teclat és força incòmode.

Pany connectat Tesa Entr

540x306 El pany automàtic Tesa Entr / TESA El pany automàtic Tesa Entr / TESA

Amb un Entr (309 €) podreu sortir de casa sense agafar les claus. El bombí de la clau de la majoria dels panys de porta i la maneta interior es canvien per aquest pany motoritzat que des de l’exterior sembla com qualsevol altre, però que a dins incorpora un mecanisme d’obertura i tancament que es pot accionar a distància amb diversos controladors Bluetooth: un teclat numèric o un lector d’empremta dactilar instal·lats a la paret, un petit comandament de butxaca per penjar del clauer i fins i tot una aplicació mòbil per a telèfons Android i iOS. Des de dins s’obre fent lliscar els dits per la carcassa, però si es queda sense bateria -dura dos o tres mesos- té un pom mecànic. Amb un mateix telèfon es poden obrir i tancar diversos panys Entr. L’aplicació permet enviar, per correu electrònic o xat, codis personalitzats d’obertura, i desactivar-los quan convingui. Ideal per a qui lloga o cedeix el pis i no vol estar pendent de l’arribada i la marxa dels llogaters.

L’execució de l’Entr és millorable. He aconseguit obrir-lo i tancar-lo amb mòbils Samsung i Apple, però no Huawei. El carregador de bateria té el fil massa curt i el connector microUSB es idèntic als de mòbil però porta 12 volts: una simple confusió pot deixar fregit algun telèfon de la llar. I assegureu-vos de no oblidar el codi mestre de propietari: com que l’Entr no està connectat a internet, no té funció de recordatori de codi oblidat i haureu de trucar al servei tècnic perquè vinguin a reiniciar-lo.