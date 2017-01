Carbó i ulleres per a la caverna de part dels Reis de Vic

Globus taronges amb el logotip de Ciutadans a la Cavalcada del municipi d’Albolote... cap problema! Caramels amb el logotip del Partit Popular a la desfilada de Reis de Puebla de Obando... endavant les atxes! Fanalets indepes a Vic... 'vade retro', Satanàs! La Cavalcada de Reis, certament, és un mal lloc per efectuar una proclama política: ha fallat el sentit de l’oportunitat (i una mínima noció d'estratègia). Ara bé, com a exvigatà he de recordar que l’estelada allà és un factor ambiental més, al costat de les somalles, els purins o els crits recurrents de "no caaaardis!". Els Reis de Vic deuen haver deixat ulleres en alguna redacció de Madrid. I potser carbó.

Els fets, en tot cas, són que a la capital osonenca se solien repartir uns 500 fanalets independentistes i, amb tota la moguda, se n’han venut enguany 2.100: poca cosa. Els diaris doble hac –habitualment hostils– s’han posat les botes amb la ciutat: “Vic, la vergonya del nacionalisme català”, titulava 'La Razón'. Carlos Herrera conservava la forma franquista de Vich, etcètera. També han carregat contra la televisió pública catalana: quedarà per als annals l’editorial d’'El País', que considera TV3 una còmplice "encara més repugnant". Molt altisonant, tenint en compte que el canal havia decidit filmar la Cavalcada vigatana molt abans que hi hagués la campanya de l’ANC. I això que el director del diari s’havia excusat per carta davant els subscriptors que es donaven de baixa pel baix to dels editorials...

Però el més interessant és que, a les pàgines d’informació, els tres diaris de les galeries més pregones de la caverna feien peces equivalents: “Més estrella màgica que estelada” ('El Mundo'), “La Cavalcada s’imposa a l’estelada” ('La Razón'), “La tradició s’imposa a la demagògia” ('Abc'). És a dir, admetien que havien muntat tot aquest drama per una anècdota testimonial. Escarafalls i 'teiatro'.