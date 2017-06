Carles Capdevila, en 10 vídeos

Monòleg 'Viure amb humor'

Aquest és l'últim monòleg de Carles Capdevila titulat 'Viure amb humor' que li va servir per presentar el seu últim llibre 'La vida que aprenc', un recull de 130 articles publicats en els últims anys. En aquest monòleg repassava algunes de les situacions quotidianes amb humor i també explicava que encara no era capaç de riure del càncer. En la part final del monòleg convidava als subscriptors de l'ARA a "dir-se coses boniques".

L'última entrevista a l'ARA



Antoni Bassas va entrevistar a Carles Capdevila per última vegada a l'ARA el passat 8 d'abril quan presentava el llibre 'La vida que aprenc'. En aquesta conversa Capdevila explicava: "quan escrius des del cor, arribes al cor de la gent"

Premi Nacional de Comunicació 2016

Carles Capdevila recollia, el passat 14 de novembre, el Premi Nacional de Comunicació 2016. Apuntava que "tot i que porta el meu nom, me’l sento poc meu i més aviat de l’altre gent". Va concloure el discurs dient: "regalo aquest premi a la mare que em va parir, tot teu mama".

El director fundador de l’ARA comunicava a la redacció, el 24 de novembre del 2015, que deixava la direcció del diari. Ho feia explicant que l’ARA havia sigut el projecte de la seva vida, però puntualitzava que "ara el projecte de la meva vida és la meva vida. Necessito petons de mare, i de fills, necessito fugir de l’estrès i abraçar un canvi de ritme que reforci les meves defenses. Vull viure, riure i escriure".

Premis Tatiana Sisquella i Ignasi Pujol novembre 2015 (segona edició)

Durant el cinquè aniversari de l’ARA, el novembre del 2015, Carles Capdevila entregava la segona edició dels premis que porten el nom Ignasi Pujol i Tatiana Sisquella. Explicava davant del públic la seva malaltia: "Aquests dies sóc jo que té un càncer, i la gent t’anima, però hi ha una cosa que em fa certa ràbia i és que la gent et diu, si lluites te’n sortiràs. I em fa ràbia perquè ells dos (la Tatiana i l’Ignasi) van lluitar molt i no se’n van sortir. I a mi m’agradaria molt lluitar una quarta part del que ells van lluitar. Entenc la bona voluntat, però crec que no va ben bé d’això".

"Tinc càncer però sóc el jefe, sóc el ‘cabron’ que els fa treballar i els explota, però m’estimen. Tota l’estima que rebo d’ells és perquè l’Ignasi ens va ensenyar a viure la malaltia amb dignitat, amb orgull i bondat. Estic content dels 5 anys de l’ARA, però encara més de les bones persones que formen la redacció".

Conversa amb l'oncòleg Josep Tabernero



Com es viu el diagnòstic de càncer? Carles Capdevila conversava amb el seu oncòleg tres dies abans de ser operat amb èxit, el desembre del 2015. El doctor Josep Tabernero és el director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia i Capdevila repassava amb ell com es viu el diagnòstic i com és l’atenció que rep el pacient. Reclamava una atenció més integral on es tinguin en compte factors com l’alimentació.

La conferència viral sobre educació

L’estiu del 2015 es feia viral la conferència ‘Educar con humor’ que va fer Carles Capdevila durant un acte de la comunitat ‘Gestionando hijos’. Avui aquest vídeo ja té més de 1.881.000 visites a Youtube. Després d’aquesta conferència engegava una gira per tot el territori explicant amb humor la feina de ser pare de quatre fills.

Debat amb quatre experts en educació



El passat mes d’abril, Carles Capdevila moderava la conferència ‘Educar millor en un món connectat’. Es plantejava els reptes d’educar amb una tecnologia que cada cop avança més ràpid. Els ponents de l’acte eren l' escriptor, pedagog i mestre Jaume Cela; la mestra i doctora en psicologia Maria Jesús Comellas; la mestra, pedagoga i escriptora Eva Bach; i el mestre i antropòleg Jordi Jubany.

Entrevista a Eduard Vallory

Una de les últimes entrevistes d’educació que Capdevila publicava en vídeo a l’ARA va ser a l’Eduard Vallory, director del programa Escola Nova 21. En aquesta conversa, el juliol de 2016, explicaven el canvi de paradigma que viu l’ensenyament actualment i les noves maneres d’ensenyar.

Capdevila enregistrava a finals de juliol del 2015, poc abans de saber que tenia càncer, una conversa amb Gemma Nierga, Jordi Hereu, Jordi Basté i Pepa Plana per analitzar la generació del 1965. Tots quatre i ell mateix van fer 50 anys aquell any. "Existeix la crisi dels 50 anys?" Aquesta era la primera pregunta que els llançava.