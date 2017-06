Carles Francino, contra TV3 per l'anunci de la final de la Champions

"Només hi ha onze homes capaços d'evitar l'inevitable, onze homes preparats per canviar el destí i fer viure una nit negra al totpoderós conjunt blanc", diu el vídeo amb què TV3 promociona la final de la Lliga de Campions, que emetrà en directe aquest dissabte i que disputen el Reial Madrid i el Juventus. L'anunci es posiciona clarament a favor de l'equip italià, la qual cosa ha generat polèmica aquesta setmana, i diversos mitjans han criticat durament TV3 per la seva falta de neutralitat.

L'últim a sumar-se a aquestes crítiques ha estat el periodista Carles Francino, que durant onze anys va treballar a la televisió pública catalana. Aquest dijous, des de 'La ventana' –el programa que presenta a la Cadena SER–, va exposar el seu punt de vista, molt crític, sobre l'anunci. El text s'ha convertit també en una columna d'opinió que 'El Periódico' publica aquest divendres.

Francino, que es defineix com a "català, del Barça i de TV3", considera "intolerable" que un mitjà públic, "sufragat amb els impostos dels aficionats del Barça, del Madrid i de l'Espanyol" i "amb els impostos dels que voten independència o no independència, de mar o de muntanya, de ciutat o de poble", faci un anunci d'aquestes característiques.

"És aquesta la funció d'un mitjà públic? Embroncar? És aquest el clima que necessita en el moment actual l'esport, o el que no sigui esport? Ens hem tornat bojos?", es pregunta el periodista, que interpreta aquest vídeo com el símptoma d'una cosa "més profunda, més preocupant, estructural: la punyetera mania de l''ells i nosaltres', dels 'amics i enemics', que ho impregna tot". "Alguns estan dibuixant una televisió i un país on cada vegada hi cap menys gent", lamenta Francino.