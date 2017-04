Carolina Ferre ensenya a posar ordre a la llar amb un nou programa

Carolina Ferre torna avui a la televisió amb una proposta per posar en ordre la llar dels espectadors. El programa 'Tu vida en orden', que s'estrena avui a Ten, té com objectiu ensenyar els beneficis d'aplicar l'ordre a la vida domèstica, les relacions personals i les emocions. Per aconseguir-ho, el format compta amb l'assessorament d'Alicia Iglesias, una coach que ha impulsat el seu propi mètode organitzatiu.

En cada capítol, es donarà a conèixer tres casos de persones que a causa del desordre, ja sigui propi o aliè, pateixen problemes de convivència. La coach serà l'encarregada d'ajudar-los, aportant pautes per a recuperar l'ordre i mantenir-lo. Els perfils que mostrarà el programa seran diversos: famílies, companys de pis o parelles.

En el primer programa mostrarà el cas d'una noia que s'acaba de traslladar a viure amb la seva parella. L'excès de roba de tots dos, que acumulen en capses que han envaït l'habitació de convidats i el menjador, posa en risc la seva convivència. En segon lloc, Ferre i la coach visitaran una família incapaç d'organitzar els joguets i roba del seu fill petit provocant problemes seriosos d'organització i neteja. Finalment, el programa intentarà ajudar a una noia que comparteix pis amb dues companyes. El seu problema es la gran quantitat de roba i sabates que acumula.

Segons ha explicat la cadena, 'Vidas en orden' serà un format distés que abordarà els casos amb solucions fetes a mida per tal que el canvi de vida sigui real.