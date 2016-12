Catalunya s'oblida (només una mica) de la rifa de Nadal i quatre claus del dia

1.

Catalunya s'oblida (només una mica) de la rifa de Nadal. Les vendes actuals se situen molt lluny de les que hi ha a la Comunitat de Madrid.

2.

Europa tomba les clàusules terra. Els afectats podrien reclamar als bancs, en conjunt, més de 4.000 M € de sobrecostos per la hipoteca. Consulteu aquí la guia per entendre la sentència sobre les clàusules terra de les hipoteques i saber què has de fer.

3.

El TC avisa els membres del Govern que no poden executar el pla del referèndum unilateral. L'alt tribunal comunica a l'executiu que accepta l'incident d'execució contra la resolució del debat de política general sobre la consulta.

4.

L'anàlisi d'Ernesto Ekaizer: La FAES i el vol de la gavina. L’expresident del govern espanyol va començar a distanciar-se de Rajoy el maig del 2013. Per què en aquell moment?

5.

L'Estat copia la llei de pobresa energètica de Catalunya. PP i PSOE pacten prohibir per decret els talls de llum a les famílies "extremadament vulnerables".