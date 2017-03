Cesc Gay s’estrena a la televisió amb un ‘thriller’ rodat a Andorra

Una història d’amor a Andorra entre un argentí i una xinesa que ha desaparegut. Aquesta és, a grans trets, la base narrativa de Félix, la sèrie que Cesc Gay prepara per a Movistar+ i que la cadena defineix a partir d’una barreja de molts gèneres diferents: “un thriller romàntic ple d’humor i misteri”. El cineasta català és el creador, l’autor del guió -juntament amb Tomàs Aragay, amb qui ha escrit també la majoria de les seves pel·lícules- i el director d’una ficció que es va començar a rodar aquest dilluns i que Movistar+ té previst estrenar a principis de l’any que ve.

Gay ja havia treballat per a la televisió fa 16 anys, quan va crear la sitcom de TV3 Jet lag, però ell mateix considera que és ara quan realment s’estrena en aquest mitjà. “De Jet lag en vaig escriure la primera temporada, però després me’n vaig desvincular”, recorda. Félix, en canvi, és una sèrie “d’autor”, en la qual s’ha fet càrrec de tot el procés creatiu. “Per a nosaltres, el creador i la seva mirada són fonamentals. La història és important, però a l’hora de prendre decisions pesa molt l’autor”, subratlla el director de ficció de Movistar+, Domingo Corral. I afegeix: “El Cesc és un dels millors creadors d’aquest país. Sense gent com ell no podríem fer el que volem, aquesta ficció premium ”.

El director de la sèrie, que debuta també en el món del thriller, agraeix la gran llibertat creativa que li ha ofert la plataforma, tant pel que fa a la trama com pel que fa al to i, fins i tot, al nombre i la durada dels capítols -finalment, seran vuit entregues de 45 minuts-. “He tingut unes grans cotes de llibertat. M’ha fet la sensació que s’ho creien de debò”, explica Gay, que va “demanar temps” per poder fer-se càrrec personalment de l’escriptura dels guions.

El personatge que dona nom a la sèrie, i que n’és el protagonista absolut, és un escriptor argentí sense gens d’èxit que s’ha instal·lat a Andorra en descobrir que hi té un fill. Mentre intenta apropar-s’hi es guanya la vida com a professor, i llavors es creua amb la Julia, una dona d’origen xinès de qui s’enamora perdudament. Però abans que es puguin conèixer ella desapareix, i el Félix inicia un llarg viatge per retrobar-la i descobrir què li ha passat.

“El Félix és una persona molt normal”, afirma l’actor que l’interpreta, l’argentí Leonardo Sbaraglia. Gay hi està d’acord, i fa referència a Alfred Hitchcock, un “mestre” a l’hora de col·locar personatges “corrents” en situacions que els superen. “El Félix es mou per intuïció, i això el fa entranyable”, afegeix el director, que considera que aquesta manera d’actuar dona un toc “màgic” a la sèrie. Sbaraglia, per la seva banda, descriu el personatge com algú “transparent, educat, íntegre”. L’actor explica que li van oferir el paper en un mal moment, ja que tenia intenció de tornar a l’Argentina, però que no el va poder rebutjar. “No tan sols atrapa la trama: la manera com està explicada és commovedora. És un projecte de deu!”, exclama.

A l’extrem oposat del protagonista hi ha l’Óscar, de qui l’actor que li dona vida, Pere Arquillué, assegura que “no és gens normal”. Es tracta d’un “cuiner excèntric, divertit i extravertit, amb una mirada una mica particular sobre la vida”, que es dedica a ajudar el Félix en la seva recerca, tot i que no sempre ho aconsegueix. Mentrestant, Ginés García Millán es posa en la pell del Mario, un policia que també s’alia amb el protagonista, per qui sent “una admiració secreta”. El personatge de la Julia, una “sorpresa constant” en paraules del director, és encarnat per Mi Hoa Lee, que s’estrena com a actriu amb aquest paper. Entre els actors de repartiment hi ha Pep Ambròs.

Està previst que el rodatge duri 20 setmanes. La majoria de seqüències s’enregistraran, en qualitat 4K, als paisatges nevats d’Andorra, però també es filmarà a Barcelona, Madrid i Tolosa. La trama es tancarà al final de la temporada, i per ara Gay no pensa en nous capítols.

Movistar+ obre la porta a fer sèries en català

“És molt estrany per a nosaltres rodar una sèrie a Andorra en castellà. He convidat el Domingo a fer alguna sèrie en català. Amb mi, si volen!” Ho va dir Cesc Gay durant la presentació de Félix, assegut al costat del responsable de ficció de Movistar+, Domingo Corral. El directiu va recollir el guant, i va assegurar que li faria “molta il·lusió” poder presentar “d’aquí poc” una sèrie en català i, “si fos possible”, en alguna altra de les llengües oficials d’Espanya. “Per què no?”, es va preguntar Corral. Mentre això no arriba, el directiu va destacar l’esforç que està fent la plataforma per “descentralitzar” els rodatges, en portar Félix a Andorra i Velvet colección -la seqüela de la sèrie d’Antena 3 Velvet - a Barcelona.

Aquests són dos dels vint projectes de ficció en què treballa actualment la plataforma, que segons Corral inverteix 70 milions d’euros anuals en la producció de sèries. Les primeres que veuran la llum són la comèdia Vergüenza, que ja es troba en fase de postproducció, i el thriller històric La peste, que es filma des de principis de febrer. A finals d’aquest mes es començarà a rodar La zona, i més endavant Velvet colección.