260x366 Christian Garcia, nou director d’Esports de la CCMA, amb mateix rang que Sanchis i Gordillo / CCMA Christian Garcia, nou director d’Esports de la CCMA, amb mateix rang que Sanchis i Gordillo / CCMA

El consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) aprovarà demà una remodelació rellevant de l’organigrama, segons ha pogut saber l’ARA. Al costat dels directors de TV3 i Catalunya Ràdio –Vicent Sanchis i Saül Gordillo, respectivament– hi haurà un director d’Esports de la CCMA que tindrà el mateix rang que els màxims responsables dels mitjans. El periodista Christian Garcia, que ja era el cap d’Esports de la casa, assumeix aquesta nova posició. El moviment –emmarcat en el procés de confluència de TV3, Catalunya Ràdio i els mitjans digitals– evidencia com la Corporació vol posar en primer pla els continguts, per sobre de les finestres o canals de distribució.

Així, en un futur s’estudia crear també una direcció d’Informatius que tingui el mateix rang que les actuals direccions dels mitjans, i una direcció de Continguts. Els directors de mitjans, en aquest escenari d’arribada per al qual no hi ha encara calendari, passarien a adquirir un perfil més tècnic, com a responsables de cada canal de distribució.

Christian Garcia és un periodista esportiu que ha fet bona part de la seva carrera a Catalunya Ràdio. El març passat va assumir la coordinació dels departaments d’Esports dels diferents mitjans de la casa, després d’un breu període com a cap del Gabinet de Direcció de TV3.