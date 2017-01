Comença el rodatge de ‘La isla’, el ‘reality’ extrem d’Antena 3

Antena 3 ja ha enviat a una illa del Pacífic els 14 participants de La isla, el seu nou reality de supervivència extrema. Durant un mes llarg, aquestes persones s’hauran d’espavilar per aconseguir menjar, aigua i un sostre que els protegeixi de les inclemències del temps. De fet, aquests seran els seus principals objectius en un programa en què “no hi haurà guanyadors ni perdedors”, sinó que “l’única competició serà contra ells mateixos”, diu la cadena.

Els participants han arribat a l’illa sense cap més equipatge que la roba que duien posada, i l’equip de producció només els ha donat tres matxets, tres ganivets, un petit kit de pesca i un bidó d’aigua potable amb reserves per a un sol dia. Això i quatre càmeres, ja que a l’illa no s’hi quedarà ningú més, i seran els mateixos participants els encarregats de gravar-se i d’explicar, en primera persona, les experiències que visquin i els sentiments que els provoqui aquesta lluita per la supervivència.

Pedro García Aguado serà el presentador d’un programa produït per Shine Iberia i que adapta un format estrenat amb gran èxit pel Channel 4 britànic el 2014.