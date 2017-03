Competència expedienta la Lliga per vetar l'entrada de càmeres als camps

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha obert un expedient sancionador a la Lliga per haver haver impedit l'entrada als estadis de futbol a les càmeres de Mediaset i d'Atresmedia en diverses jornades de la competició. Més enllà d'aquest expedient, que podria desembocar en una sanció econòmica contra l'organisme esportiu, Competència obliga la Lliga a garantir que, a partir d'ara, les càmeres d'aquests dos grups podran accedir als camps.

La setmana passada, Mediaset havia denunciat davant la CNMC que la Lliga havia impedit als seus càmeres entrar als estadis durant les jornades 24 i 25 del campionat. La Lliga argumentava que el grup audiovisual s'estava excedint en el seu dret d'emetre resums de 90 segons de cada partit. Aquestes imatges només es poden emetre dos cops, sempre en programes informatius i en un termini de 24 hores des de la finalització del matx, però Mediaset penja els seus informatius sencers a la web durant una setmana, i per tant els resums es poden veure durant tot aquest temps a internet. Sense entrar a valorar aquest presumpte incompliment, Competència insta la Lliga a fer marxa enrere en aquesta mesura de pressió, i l'amenaça de multar-la amb 20.000 euros per jornada si no obre les portes a Mediaset.

Pel que fa a Atresmedia, el cas es va obrir al novembre, quan la Lliga va denunciar a la CNMC que estava emetent els resums en programes que no eren estrictament informatius. Al seu torn, el grup audiovisual va denunciar la setmana passada que s'havia barrat el pas de les seves càmeres en diverses ocasions durant els mesos de desembre i gener. Mentre no resol la petició inicial de la Lliga, Competència l'obliga també, de forma cautelar, a permetre-li també l'entrada als estadis.