Competència investiga si TVE s'ha saltat la llei per emetre publicitat

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha obert un expedient sancionador a Radiotelevisió Espanyola per haver emès c ontinguts publicitaris com si es tractés d'autopromocions vinculades a algun dels seus programes.

Segons aquest organisme, entre l'octubre i el gener tots els canals de la corporació estatal (La 1, La 2, 24 Horas, Teledeporte i Clan) van incloure a la seva programació espots de "productes d'ús infantil als quals s'afegia el nom de Clan", com si estiguessin relacionats amb algun programa del canal infantil. L'organisme, però, assenyala que " no s'aprecia una associació directa o una vinculació o identificació amb cap programa concret del qual puguin derivar i, per tant, no estarien inclosos en les excepcions publicitàries que permet la normativa de finançament de RTVE".

Els mitjans públics estatals tenen prohibit per llei emetre publicitat, però sí que poden promocionar els seus programes o altres productes que se'n derivin. La cadena, doncs, hauria intentat aprofitar aquesta escletxa per anunciar altres productes fent veure que tenien relació amb Clan.

TVE té quinze dies per presentar al·legacions, i posteriorment la CNMC emetrà el seu veredicte sobre el cas.