Compromís demana que s’avanci l’horari de ‘MasterChef junior’

El grup de Compromís al Senat ha presentat una moció per reclamar a Televisió Espanyola que avanci l’horari d’emissió de MasterChef junior. La temporada actual de la versió infantil del concurs de cuina comença més d’hora que les anteriors, poc després de les deu, però tot i així encara s’allarga pràcticament fins a la una de la matinada. “Mentre els polítics lideren el debat sobre l’adequació dels horaris laborals per millorar la conciliació, l’ajust de les hores de descans i la vida en família, no sembla que els horaris televisius vagin en aquesta línia“, assenyala la moció, que vol instar el govern espanyol a recordar a TVE que entre els encàrrecs que li han fet les Corts Generals hi ha el d’“adequar els continguts i els horaris de les seves programacions a les expectatives de la seva audiència potencial”. L’objectiu de Compromís és que la televisió estatal situï aquest programa “en un horari més racional i d’acord amb el públic infantil”.