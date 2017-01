Condemnen a deu anys i mig de presó l'exadministrador de Luis del Olmo

L' Audiència de Barcelona ha condemnat a deu anys i mig de presó Rogelio Rengel, l'exadministrador dels béns de Luis del Olmo, per apropiar-se de més de 14 milions d'euros de les empreses del periodista entre el 2005 i el 2011. Segons la sentència, que condemna l'exadministrador per un delicte continuat d'apropiació indeguda i un de falisifcació de comptes, Rengel va emmascarar les sortides de diners com a inversions "que a la pràctica no es van dur a terme". El text també obliga Rengel a indemnitzar les empreses del periodista amb els 14,3 milions d'euros que, presumptament, havia desviat dels seus comptes.

La sentència arriba un mes i mig després del judici en què l'exadministrador va admetre que s'havia apoderat de part del patrimoni que Luis del Olmo va acumular al llarg de la seva carrera. Fa cinc anys, el periodista va descobrir que el seu soci l'havia estat estafant i, des d'aleshores, ha estat lluitant als tribunals per recuperar els diners perduts.