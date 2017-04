El Consell de la Informació crida l'atenció a TV3 pels periodistes que fan publicitat

El Consell de la Informació de Catalunya (CIC) ha donat la raó al Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), que havia presentat una queixa a l'octubre pel fet que TV3 permetés a dos dels seus periodistes compatibilitzar aquesta tasca amb la presentació d'anuncis d'empreses privades. Segons el Consell, la televisió pública ha vulnerat el codi deontològic amb aquesta pràctica.

En concret, la queixa del Sindicat feia referència als casos d' Helena Garcia Melero i Lluís Marquina, que anunciaven Caprabo i BBVA, respectivament. La resolució assenyala que els periodistes implicats "treballen o han treballat" en programes informatius i són cares conegudes de la cadena, "de manera que aquesta s'associa a determinades marques privades.

Els periodistes de TV3 critiquen que presentadors de la cadena facin publicitatDes de la cadena s'havia justificat aquesta pràctica perquè cap dels dos no presenta actualment un programa "estrictament informatiu", que és el límit que fixa el llibre d'estil de TV3: Melero està al capdavant del magazín 'Divendres', i Marquina, tot i que participa esporàdicament al 'Telenotícies' com a expert en noves tecnologies, és el conductor del 'Generació digital'.

El CIC, però, afirma que tots dos presentadors són considerats periodistes d'informatius, i recorda que "els periodistes no només han de sotmetre la seva activitat al marc legal sinó també a la deontologia, l’ètica que impulsa i ordena el conjunt de la seva tasca". El codi deontològic és més estricte que el llibre d'estil pel que fa a la participació de periodistes en l'àmbit de la publicitat, i estableix que "els professionals de la comunicació que treballin en programes, diaris o formats informatius en qualsevol suport no han de fer publicitat comercial d’empreses o productes".

"S'ha d’entendre que la sola presència d’un periodista d’informació en el format publicitari ja qüestiona la independència informativa del mitjà i el situa (a ell i al mateix periodista) en el terreny del dubte", afegeix la resolució. Per això, el CIC adverteix a TV3 que "cada mitjà ha d’actuar amb prudència per no permetre que mai la tasca d’un periodista en relació a la publicitat pugui sembrar el dubte sobre la independència de criteri en la selecció de notícies i el tractament informatiu que se’ls dona". "El prestigi de TV3 no pot ser burlat pel compliment literal de la llei", sentencia el CIC.