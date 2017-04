Cop al PP d'Aguirre per corrupció a Madrid, i quatre claus més del dia

1.

Cop al PP d’Aguirre per corrupció en la gestió de l’aigua de Madrid. La Guàrdia Civil deté l’expresident de la Comunitat Ignacio González i Rajoy el suspèn de militància.

2.

Zaplana va dir-li a Ignacio González que no havia de patir amb el nou fiscal en cap d'Anticorrupció. Un conversa telefònica gravada per la Guàrdia Civil revela que Zaplana ja sabia que Manuel Moix seria nomenat per al càrrec, i li deia a González que ell controlaria l'activitat de la fiscalia que li trepitjava els talons.

3.

Puigdemont crida els catalans a comprometre's amb les seves institucions per fer front a les inhabilitacions. El president de la Generalitat i el expresidents de la cambra traslladaran el seu escalf a Forcadell, que promet estar a l'alçada del moment.

4.

Fi de viatge d’un Barça amb més cor que joc . L’equip de Luis Enrique no aconsegueix fer-li ni un gol a una Juve disciplinada (0-0) i cau eliminat de manera frustrant als quarts de final de la Champions.

5.

Un nou món a 40 anys llum. Descobert un nou planeta on hi podria haver vida extraterrestre.