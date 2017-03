Córrer més que la policia per atribuir l'atac al jihadisme

260x366

Si jo hagués apostat, hauria posat les meves fitxes a 'jihadisme' –una etiqueta sovint massa àmplia, però ja ens entenem– a l'hora d'atribuir una autoria a l'atemptat d'ahir a Londres. Però resulta que no estic en el ludòfil negoci de la ruleta sinó en el del periodisme. Per tant, i mentre no hi havia ni confirmació procedent d'una font amb prou autoritat ni reivindicació d'algun grup concret, calia operar amb prudència. Cenyir-nos als fets, recorden? Però l''Abc' va decidir regir-se per altres consideracions i no va tenir cap escrúpol a escriure, a la primera pàgina: “El jihadisme ataca els pilars de la democràcia occidental”. La font? La portada no ho aclaria. A menys que calgui considerar explicació aquest subtítol ruboritzant: “Un individu d'aparença asiàtica mata tres vianants...”. Allò que la policia s'havia guardat molt de confirmar, el diari ho treia aquest matí en primera. És que ni els groguíssims 'Sun', 'Mail', 'Mirror', 'Express' i 'Star' s'atrevien a afirmar-ho i publicaven portades estrictament factuals (tot i que també seria discutible l'ús insistent i estigmatitzador de la paraula 'boig' que apareix a la majoria d'aquestes capçaleres). En tot cas, quan corres més que aquest repòquer de tabloides... és hora de parar i reflexionar.

Altres mitjans han estat més astuts, a l'hora de suggerir el mateix, sense enfangar-se tant. 'La Razón', per exemple, titulava un asèptic “Atac al Parlament de Londres”, però, a sota, recordava que l'Estat Islàmic havia celebrat l'atac. I el primer subtítol d''El Mundo' explicava que l'atac s'havia fet “amb un tot terreny, similar als atemptats de Niça i Berlín”. Finalment, l'Estat Islàmic ha reivindicat l'atac, però això no salva la portada de l'Abc' i sí la resta (perquè el nivell de contenció ha estat, en general, correcte). El següent repte és el de com titular, aleshores, si el fet en si és conegut ja pel públic des de moltes hores abans. Ho desenvolupo en un proper article.