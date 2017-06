260x311 El dia que Cristiano Ronaldo va perdre la samarreta blanca El dia que Cristiano Ronaldo va perdre la samarreta blanca

Suposo que passava a més ajuntaments arreu de Catalunya, però quan vivia a Vic –als anys 90– un costum molt habitual dels consistoris osonencs era enviar la bandera espanyola a rentar el dia 10 de setembre. D'aquesta manera, l'Ajuntament podia lluir l'ensenya catalana en solitari per la Diada sense que els empaperessin. Així estaven les coses, llavors.

Doncs bé, els mitjans de la capital espanyola han acudit tots en massa a la bugaderia, en aquest cas per enviar-hi la samarreta del Reial Madrid. I aquesta circumstància –absolutament atribuïble a la casualitat i l'innocent atzar– fa que Cristiano Ronaldo aparegui lluint tot tipus d'indumentària en les notícies sobre la denúncia efectuada per la fiscalia, que l'acusa d'haver defraudat 15 milions d'euros al fisc. Tot tipus d'indumentària, s'entén, excepte la samarreta blanca del club amb la qual guanya tots aquests dinerets. Així, en el moment d'escriure això, ni a Onda Cero, ni a la Cope, ni a RTVE tenien cap imatge seva 'amerengat'. Tampoc a les edicions digitals de l''Abc', l''As', 'La Razón' o el 'Marca'. A tot arreu hi surt amb mil i una variacions: amb americana, amb la samarreta d'entrenament de Portugal, amb la segona samarreta de Portugal, amb la samarreta d'entrenament del club blanc... La SER és qui s'hi apropa més, amb segona samarreta del Reial Madrid –amb la qual van jugar la final de Champions–, que igualment evita el color nuclear que identificaria visualment el frau i el club de marres.

Hi ha excepcions, tanmateix. 'El País', Eldiario.es o 'El Español' sí que mostren CR7 –a partir d'ara CR15– amb la samarreta blanca del club. La immensa majoria, en canvi, s'acollien a aquesta estratègia de l'abillament alternatiu, en una maniobra que, a falta d'altres adjectius, només se m'acut de qualificar de florentina.