Crit d’alerta dels mitjans públics dels EUA pel pressupost de Trump

El pressupost per a l’any fiscal 2017-2018 que Donald Trump va presentar dijous no dedica ni un sol dòlar a finançar la CPB, la corporació de mitjans públics dels EUA, formada pel canal de televisió PBS i l’emissora de ràdio NPR. “Podem demanar als ciutadans que paguin per la Defensa, però no els podem demanar que continuïn pagant per la CPB”, va argumentar el director de pressupost de la Casa Blanca, Mick Mulvaney. Davant d’aquesta situació, la presidenta de la corporació, Patricia Harrison, adverteix que “el finançament federal no té cap substitut viable que pugui assegurar l’accés universal dels americans als programes educatius i informatius dels mitjans públics”. Segons ella, la CPB és “una de les millors inversions” dels nord-americans, ja que els costa “aproximadament 1,35 dòlars per ciutadà i any”. En l’exercici actual el govern hi ha aportat 445 milions de dòlars d’un pressupost de més de 4 bilions. Per la seva banda, la cap d’operacions de la NPR, Loren Mayor, recorda que “milions d’americans depenen de la ràdio pública per al periodisme objectiu i de servei públic que necessiten per estar informats”.