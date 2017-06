Cuartango deixa ‘El Mundo’ dies després de ser destituït

Pedro García Cuartango, que va ser destituït com a director d’ El Mundo el 30 de maig, va anunciar ahir a través de Facebook que havia decidit “donar per conclosa” la seva “relació professional amb el diari”. El periodista, doncs, ha declinat la proposta d’Unidad Editorial, l’empresa editora del rotatiu, per continuar-hi vinculat com a columnista.

En el seu comunicat, l’exdirector mostra el seu agraïment a la redacció, assegura que no ha “regatejat mai cap esforç” i reconeix que li resulta “molt dolorós” deixar un mitjà en el qual ha treballat durant més de 26 anys, però considera que ha arribat el moment de buscar nous camins professionals.

Cuartango, de 62 anys, havia accedit a la direcció d’ El Mundo, en funcions, el 25 de maig del 2016, després del cessament de David Jiménez, però durant l’any que va estar al capdavant del diari mai no va ser confirmat en el càrrec. Des de fa dues setmanes el rotatiu està a les ordres de Paco Rosell.