Cuatro recupera Flo Fernández i Dani Martínez per a les tardes

Mediaset donarà una nova oportunitat a Florentino Fernández i Dani Martínez perquè revitalitzin les sobretaules de Cuatro. La parella de presentadors encapçalarà Dani&Flo, un nou espai que se centrarà en l’actualitat i l’humor i que s’estrenarà aviat.

El programa oferirà una mirada humorística a l’actualitat. “Pretenem fer humor amb les notícies perquè ens les prenem molt seriosament. És la nostra radiografia social, des del plató i també des del carrer”, afirma Fernández en un comunicat de la cadena. Per la seva banda, Martínez defineix el nou programa com un espai “imprescindible” per a les persones que “s’avorreixen amb els informatius però es volen assabentar de les notícies perquè volen opinar al bar o amb els amics”, i assegura que l’espai “aconseguirà que els cunyats d’Espanya es quedin sense arguments en el pròxim àpat familiar”.

Dani&Flo arribarà a Cuatro vuit anys després de Tonterías las justas, que estava encapçalat per la parella de còmics. L’espai haurà de competir amb Zapeando, el programa de La Sexta conduït per Frank Blanco.