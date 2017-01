Curar-se l’homosexualitat és possible amb ‘La Razón’ i l’‘Abc’

260x366 La pàgina a 'La Razón' La pàgina a 'La Razón'

ANUNCI A TOTA PLANA a La Razón i l’ Abc d’aquest cap de setmana: “ Jornada de formación con Richard Cohen”, s’hi llegeix en un fons amb els colors de l’arc de Sant Martí, símbol inequívoc del col·lectiu LGTB. La imatge pot portar a confusions, i no descartin que a algun lector fidel de l’interessantíssim Alfa y Omega (el suplement religiós de La Razón) li agafés un cobriment. Però no es tracta d’un insospitat suport a la causa de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals: és un anunci precisament per a qui vulgui exorcitzar aquests mals.

La publicitat la paga l’associació ultradretana Hazte Oír. Conviden Richard Cohen, un home amb cara d’assessor de Donald Trump -que no l’acabi fitxant- autor d’infàmies en forma de llibre com Comprender y sanar la homosexualidad (per cert, disponible en algunes llibreries, i no precisament a la secció de ciència-ficció). L’anunci, qui sap si per vergonya, evita parlar de curar i prefereix centrar-se en dubtes com: “¿Les persones neixen amb sentiments homosexuals?” “¿És possible canviar l’orientació sexual?”

“NO SOC HOMÒFOB, PERÒ...”

L’intent de dissimular no cola, i això que Cohen fa el clàssic “no soc homòfob, però...” Jutgin les seves paraules: “Si algú ha de viure una vida com a gai, ha de ser respectat. Si algú vol canviar, també. Practiquem la veritable tolerància”.

La publicitat no marca la línia ideològica d’un diari, però els rotatius poden decidir retirar anuncis que atempten contra els seus valors. Ni l’ Abc ni La Razón, que es preocupen tant de com es financen certs col·lectius -l’independentisme, Podem...-, han vist problemes en aquest anunci. Potser abans de buscar la palla en els ulls dels altres haurien de mirar quin tipus de terrorisme psicològic els permet quadrar el seu compte de resultats.