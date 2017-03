EN DIRECTE, Vicent Sanchis: "Dirigir TV3 és un repte professional, de servei públic i de país"

Si segueixes aquest contingut en una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe

El nou director de TV3, Vicent Sanchis, defensa aquest divendres el seu projecte per al canal públic per primer cop davant dels diputats de la comissió de control del Parlament. La sessió ha començat amb una breu explicació de la vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, sobre les circumstàncies del relleu. En aquest sentit, ha insistit en considerar la renúncia del director anterior, Jaume Peral, com a voluntària i per motius personals. Altres fonts de la Corporació, en canvi, asseguren que ha estat el malestar en el PDECat pel tractament del canal en el cas Palau, el detonant final que ha forçat la seva marxa, després d'haver estat també Peral qüestionat per les audiències.

En aquest sentit, el diputat Fernando de Páramo (Ciutadans) ha estat irònic. “Que ràpids! Si dilluns va dimitir, al cap d'uns minuts ja tenen substitut. Artur Mas és qui despenja els telèfons de la Corporació. ¿S'ha reunit els últims dies amb Artur Mas o Francesc Homs els últims dies?”, ha preguntat a Llorach, que assumeix les funcions de presidenta, per baixa mèdica de Brauli Duart. En el torn de respostes, Llorach ha negat haver-se reunit amb aquests dos polítics.

"La proposta per dirigir TV3 m'agafa una mica a contrapèl", ha començat a explicar Sanchis, "perquè era una notícia que no m'esperava d'aquella manera. Però com que el repte és importantíssim, vaig acceptar-ho. És un repte professional, de servei públic i de país. No hi ha més explicacions, perquè tampoc no em corresponen a mi".

A l'hora d'explicar el seu projecte, la novetat més rellevant ha estat l'anunci que TV3 trencarà la tradició de mantenir els espais que tenen mals resultats d'audiència. " Hem de rectificar els programes que no funcionen. Si un programa no funciona, ha de poder ser substituït immediatament, però atenent a totes les exigències que es reclamen a un servei públic".

Sanchis ha explicat que cal, a més, revisar els altres programes. I ha assenyalat l'Esport 3: " S'ha de veure si tots els canals tenen sentit. El canal d'esports ha perdut recursos, perquè els drets són més cars. El concepte amb el qual va ser fundat, ja no és el d'ara. Això no vol dir, però, tancar res, sinó que cal mirar-ne l'ús i el servei públic que fan".

Crítiques de l'oposició

L'oposició ha entrat en tromba contra Sanchis. El primer a disparar ha sigut De Páramo: " Vostè ha ofès molts catalans, pel fet que no pensen com vostè. La seva hemeroteca donarà matins de glòria a aquesta comissió. Diu que Ciutadans fem trampes, que som idiotes". El diputat ha recordat, a més, que Sanchis és "el biògraf del confés Prenafeta" i l'ha acusat de ser "una peça més de la maquinària del procés". El parlamentari ha acabat la seva intervenció amb una exhortació a Llorach: "Per a vostè, que és una presidenta en funcions amb carnet de Convergència tal i com ha reconegut, ha arribat el seu 'game over'. Dimiteixi. Prou de prendre'ns el pel en aquesta comissió".

David Pérez, del PSC, ha considerat que la trajectòria professional de Sanchis "té clarobscurs", en considerar que "va enfonsar 'El Observador', va enfonsar l''Avui' i el Barça TV no va massa bé". Pel que fa al projecte, el va qualificar de "millorable". I va concloure que l'eterna reclamació de més ingressos no té perquè passar per més aportació per part del Govern: "Que no sigui només la dels processistes. Aleshores sí que tindrem més diners".

La diputada Jéssica Albiach (CSQP), en canvi, va assegurar que "no qüestionava la trajectòria en absolut". Però, al mateix temps, lamentava que tingués "vincles personals amb les persones que estan als jutjats". La representant d'aquesta formació va considerar que JxSí té " una doble moral que crida al cel" pel fet de participar en la comissió de reforma de la llei audiovisual per despolititzar-ne la governança, mentre nomenava Sanchis sense cap consens. En aquest sentit, va amenaçar de demanar " una reprovació d'aquest nomenament, perquè es faci un concurs públic".

Albiach també li ha retret que, en un article, digués que les esquerres defensessin el mateix que els neofalangistes. "O que digués que els votants d'Iniciativa i Esquerra Unida eren rucs perquè creien en nivells impositius elevats". I va reblar: " ¿Creu que s'ha d'incrementar l'aportació pública a TV3, vostè que és contrari als impostos elevats?".

El torn del PP el va aprofitar Esperanza García per dir que s'havia posat "el cap de campanya de Convergència a comandar TV3" i va assegurar que en els judicis que afecten aquesta formació "ja s'han notat canvis".

I tancava la ronda Albert Botran, per la CUP, que va censurar que s'hagués nomenat Sanchis "d'esquenes al Parlament i als treballadors". Per al diputat, "la forma en què ha estat nomenat, li recordarà permanentment a qui li deu la fidelitat". Pel que fa al procediment de relleu, va ser taxatiu: "No s'ho creu ningú, això que ha explicat".